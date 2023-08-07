Haberler Haberler 8 Ağustos Aslan kapısı portalı | 08.08 2023

8 Ağustos Aslan kapısı portalı | 08.08 2023

Astroloji haberleri... Aslan Kapısı, her yıl 28 Temmuz'dan 12 Ağustos'a kadar süren ve Güneş'in Aslan burcunda olduğu zamana denk gelen bir dönemdir. Peki, bu dönem nasıl başamıştı ve neler yaşanır? Bu dönemde neler yapılmalıdır? İşte ayrıntılar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2023 Pazartesi 17:11
8 Ağustos Aslan kapısı portalı | 08.08 2023

Bu dönemde Dünya; Sirius yıldızı, Güneş ve Giza piramitleri ile tam hizaya girer ve Aslan Kapısı portalı açılır. 8.8 Aslan Kapısı portalının aralandığı gün kozmik enerjinin en yüksek aktığı gün olarak kabul edilir. Birçok insan için kişisel gelişim ve dönüşüm için bir fırsattır.

Aslan Kapısı, eski Mısırlılar ve Mayalar tarafından kutsal bir dönem olarak kabul edilirdi. Mısırlılar, Aslan Kapısı'nın Sirius yıldızı ile Güneş'in hizalanması sırasında gerçekleştiğini ve bu hizalamanın yeni bir başlangıç ve yeniden doğuş zamanını temsil ettiğini düşünüyorlardı. Mayalar, Aslan Kapısı'nın Tzolkin takviminde önemli bir gün olduğunu ve bu günün kehanetler ve şifa için kullanılabileceğini düşünüyorlardı.

Ayrıca 8 rakamı numerolojik olarak da bolluk bereket, enerjisel şifalanma ve dengeyi sembolize eder. Aynı zamanda güç, sonsuzluk gibi anlamları vardır. Aslan teması ise özgüven, sahnede olmak, parlamak, ben demek.

Günümüzde, Aslan Kapısı hala birçok insan tarafından kişisel gelişim ve dönüşüm için bir fırsat olarak görülür. Bu dönemde, insanlar genellikle daha fazla yaratıcılık, ilham ve iyimserlik hissederler. Ayrıca, geçmişi bırakmak ve yeni bir başlangıç yapmak için de uygun bir zaman dilimidir.

Aslan Kapısı'nda yapabileceğiniz bazı şeyler şunlardır:

• Meditasyon yapın veya yoga yapın.

• Doğada vakit geçirin.

• Yaratıcı bir proje üzerinde çalışın.

• Sevdiklerinizle zaman geçirin.

• Kendinize vakit ayırın.

Aslan Kapısı, kendinizi tanımak ve büyümek için harika bir fırsattır. Bu dönemde, kendinize ve yeteneklerinize güvenin ve yeni şeyler denemekten korkmayın.

İçerik: Behnan YENER

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