Haberler Haberler CUMA MESAJLARI RESİMLİ 🤲 2023 en anlamlı en güzel Cuma mesajları 🌹

CUMA MESAJLARI RESİMLİ 🤲 2023 en anlamlı en güzel Cuma mesajları 🌹

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI - Cuma günü müslümanlar için toplu ibadet yapılan mübarek bir gündür. İslamiyet'te büyük deger verilen cuma günü müslümanlar sevdiklerine, yakınlarına, akrabalarına ve ailelerine 'cuma mesajları, resimli cuma mesajları' gönderiyor. Cuma suresinde ise şu ifadeler yer alıyor; "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır." (Cuma Suresi 9. Ayet)" İşte en güzel resimli cuma mesajları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 14:30 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 14:30
CUMA MESAJLARI RESİMLİ 🤲 2023 en anlamlı en güzel Cuma mesajları 🌹

Cuma günü müslümanlar için toplu ibadet yapılan mübarek bir gündür. İslamiyet'te büyük deger verilen cuma günü müslümanlar sevdiklerine, yakınlarına, akrabalarına ve ailelerine 'cuma mesajları, resimli cuma mesajları' gönderiyor. Cuma suresinde ise şu ifadeler yer alıyor; "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır." (Cuma Suresi 9. Ayet) İşte en güzel resimli cuma mesajları...

Cuma gününün önemi

Cuma günü müslümanların bayramıdır. Müslümanlar cuma günlerini ibadetle geçirmelidir. Cuma günleriyle ilgili rivayet edilen bazı hadis-i şerifler şöyledir;

"Cuma günü günah işlemeden, selametle geçer ise diğer günler de selametle geçer" (İmam-ı Gazzali)

"Cuma namazı yolunda ayakları tozlanana cehennemin ateşi haramdır" (Tirmizi)

"Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür; Âdem o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkarılmıştır. Kıyamet de cuma günü kopacaktır." (Müslim)

Cuma Suresi 9. Ayet

"Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır."

İşte en güzel cuma mesajları

"Göklerdeki ve yerdeki her şey, mülkün sahibi, mukaddes, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ı tespih eder." (Cuma Suresi 1. Ayet)

"Allah'ın âyetlerini inkar eden topluluğun hali ne kötüdür! Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez." (Cuma Suresi 5. Ayet)

"Sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o mutlaka size ulaşacaktır. Sonra gaybı da, görünen âlemi de bilen Allah'a döndürüleceksiniz de, o size yapmakta olduklarınızı haber verecektir." (Cuma Suresi 8. Ayet)

"Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır." (Cuma Suresi 9. Ayet)

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'de taraftarları yıkan transfer! Attila Szalai sonrası bir ayrılık daha...
8 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Yeşilçam yıldızı Şener Şen’in eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Ekmek Teknesi’nin yıldızıyla...
Güneş'ten Lyanco ve transfer sözleri!
G.Saray'ın Devler Ligi kadrosu belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
KPSS saat kaçta başlıyor, bitiyor 2023?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
KPSS'de kalem silgi verilecek mi? Sınava girerken neler alınmalı?
CUMA HUTBESİ | 21 Temmuz Cuma
İstanbul barajları doluluk oranı kritik seviyede!
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Avrupa devinin Altay planı! İşte Avrupa devinin Altay planı! 20:16
Boluspor ile Bandırmaspor yenişemedi! Boluspor ile Bandırmaspor yenişemedi! 20:04
Konyaspor'dan tatsız prova! Konyaspor'dan tatsız prova! 20:00
Sagaba Konate Samsunspor'da! Sagaba Konate Samsunspor'da! 19:56
Fırtına genç yetenek için düğmeye bastı! Fırtına genç yetenek için düğmeye bastı! 19:49
Güneş'ten Lyanco ve transfer sözleri! Güneş'ten Lyanco ve transfer sözleri! 19:21
Daha Eski
Attila Szalai Fenerbahçe'den ayrıldı Attila Szalai Fenerbahçe'den ayrıldı 19:17
Kartal'ı Aboubakar uçurdu! Kartal'ı Aboubakar uçurdu! 18:56
Trabzonspor bir transferi daha bitirdi! Trabzonspor bir transferi daha bitirdi! 18:37
"Bu takım için yüzde yüzümü vermek istiyorum" "Bu takım için yüzde yüzümü vermek istiyorum" 18:04
Beşiktaş - Strasbourg maçı CANLI Beşiktaş - Strasbourg maçı CANLI 16:53
Pelkas'ın yeni adresi belli oldu! Pelkas'ın yeni adresi belli oldu! 16:25