Talisca'dan flaş transfer sözleri! Brezilya'ya dönecek mi?

Al-Ittihad forması giyen N'Golo Kante ile her konuda anlaşan ve Fransız yıldızın transferinde geri sayıma geçen sarı-lacivertlilerde üç de ayrılık yaşandı.

Youssef En-Nesyri ve Sebastian Szymanski gibi isimlerle de vedalaşmaya hazırlanan Fenerbahçe'de durumu en çok merak edilen isimlerden biri de Anderson Talisca oldu.