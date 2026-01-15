CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Talisca'dan flaş transfer sözleri! Brezilya'ya dönecek mi?

Talisca'dan flaş transfer sözleri! Brezilya'ya dönecek mi?

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Anderson Talisca'nın durumu merak konusu oldu. Brezilya basınına konuşan yıldız futbolcu, geleceğine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2026 Perşembe 11:38
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Talisca'dan flaş transfer sözleri! Brezilya'ya dönecek mi?

Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Talisca'dan flaş transfer sözleri! Brezilya'ya dönecek mi?

Sarı-lacivertliler, 2 Ocak'ta başlayan ara transfer döneminde şu ana kadar üç ismi renklerine bağladı.

Talisca'dan flaş transfer sözleri! Brezilya'ya dönecek mi?

Fenerbahçe, Lazio forması giyen Matteo Guendouzi, Samsunspor forması giyen Anthony Musaba ve Beşiktaş forması giyen eski kalecisi Mert Günok'u kadrosuna kattı.

Talisca'dan flaş transfer sözleri! Brezilya'ya dönecek mi?

Al-Ittihad forması giyen N'Golo Kante ile her konuda anlaşan ve Fransız yıldızın transferinde geri sayıma geçen sarı-lacivertlilerde üç de ayrılık yaşandı.

Talisca'dan flaş transfer sözleri! Brezilya'ya dönecek mi?

Kanarya, İrfan Can Kahveci'yi Kasımpaşa'ya; İrfan Can Eğribayat'ı ise Samsunspor'a kiraladı. Burak Kapacak ise bonservisiyle Kayserispor'a gönderildi.

Talisca'dan flaş transfer sözleri! Brezilya'ya dönecek mi?

Youssef En-Nesyri ve Sebastian Szymanski gibi isimlerle de vedalaşmaya hazırlanan Fenerbahçe'de durumu en çok merak edilen isimlerden biri de Anderson Talisca oldu.

Talisca'dan flaş transfer sözleri! Brezilya'ya dönecek mi?

Sezon sonunda sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcuyla Corinthians'ın ilgilendiği iddia edilmişti.

Talisca'dan flaş transfer sözleri! Brezilya'ya dönecek mi?

Fenerbahçe'nin ise son haftalarda gösterdiği performansla yıldızını parlatan deneyimli oyuncuya 2 yıllık yeni sözleşme önerdiği öne sürülmüştü.

Talisca'dan flaş transfer sözleri! Brezilya'ya dönecek mi?

Brezilyalı futbolcu, ülkesinin basınına geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Talisca'dan flaş transfer sözleri! Brezilya'ya dönecek mi?

"TÜRKİYE'DE ÇOK MUTLUYUM"

PLACAR'a konuşan Talisca, Brezilya'ya dönme olasılığıyla ilgili, "Şu an doğru zaman değil. Burada hâlâ verebileceğim çok şey var. Bir gün, kim bilir, belki Brezilya'ya dönerim. Ama burada kalmak için birkaç yılım daha var, Türkiye'de çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Idefix reklam
Kante'nin sözleşme detayları belli oldu!
DİĞER
Dursun Özbek’in gönlündeki orta saha belli oldu! Sadece onu istiyor...
İBB'deki narko-sapkın ağa girildi! "İmamoğlu'nun yasak aşkı" denilen Derya Çayırgan gözaltına alındı | 18 şüpheli yakalandı
G.Saray'ın yıldızı Serie A devlerine önerildi!
Beşiktaş transferi resmen duyurdu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kupada günün VAR hakemleri açıklandı! Kupada günün VAR hakemleri açıklandı! 11:13
Yarım altın bugün ne kadar? | 15 Ocak 2026 Yarım altın bugün ne kadar? | 15 Ocak 2026 10:58
Beşiktaş transferi resmen duyurdu! Beşiktaş transferi resmen duyurdu! 10:58
G.Saray'ın yıldızı Serie A devlerine önerildi! G.Saray'ın yıldızı Serie A devlerine önerildi! 10:47
Adem Bona'lı 76ers, Cavaliers'a yenildi Adem Bona'lı 76ers, Cavaliers'a yenildi 10:47
1. Lig'de 21. hafta başlıyor! İşte maç programı 1. Lig'de 21. hafta başlıyor! İşte maç programı 10:42
Daha Eski
Kante'nin sözleşme detayları belli oldu! Kante'nin sözleşme detayları belli oldu! 10:32
Talisca ile ilgili flaş transfer iddiası! Talisca ile ilgili flaş transfer iddiası! 10:27
Kartal kupa için sahnede: Hedef 2'de 2! Kartal kupa için sahnede: Hedef 2'de 2! 10:01
Napoli'den G.Saray'a Noa Lang yanıtı! Napoli'den G.Saray'a Noa Lang yanıtı! 10:00
Zeynep Sönmez adını ana tabloya yazdırdı! Zeynep Sönmez adını ana tabloya yazdırdı! 09:18
F.Bahçe'den Muriqi sürprizi! F.Bahçe'den Muriqi sürprizi! 09:16