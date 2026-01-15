Talisca'dan flaş transfer sözleri! Brezilya'ya dönecek mi?

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Anderson Talisca'nın durumu merak konusu oldu. Brezilya basınına konuşan yıldız futbolcu, geleceğine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Sarı-lacivertliler, 2 Ocak'ta başlayan ara transfer döneminde şu ana kadar üç ismi renklerine bağladı.
Fenerbahçe, Lazio forması giyen Matteo Guendouzi, Samsunspor forması giyen Anthony Musaba ve Beşiktaş forması giyen eski kalecisi Mert Günok'u kadrosuna kattı.
Al-Ittihad forması giyen N'Golo Kante ile her konuda anlaşan ve Fransız yıldızın transferinde geri sayıma geçen sarı-lacivertlilerde üç de ayrılık yaşandı.
Kanarya, İrfan Can Kahveci'yi Kasımpaşa'ya; İrfan Can Eğribayat'ı ise Samsunspor'a kiraladı. Burak Kapacak ise bonservisiyle Kayserispor'a gönderildi.
Youssef En-Nesyri ve Sebastian Szymanski gibi isimlerle de vedalaşmaya hazırlanan Fenerbahçe'de durumu en çok merak edilen isimlerden biri de Anderson Talisca oldu.
Sezon sonunda sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcuyla Corinthians'ın ilgilendiği iddia edilmişti.
Fenerbahçe'nin ise son haftalarda gösterdiği performansla yıldızını parlatan deneyimli oyuncuya 2 yıllık yeni sözleşme önerdiği öne sürülmüştü.
Brezilyalı futbolcu, ülkesinin basınına geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"TÜRKİYE'DE ÇOK MUTLUYUM"
PLACAR'a konuşan Talisca, Brezilya'ya dönme olasılığıyla ilgili, "Şu an doğru zaman değil. Burada hâlâ verebileceğim çok şey var. Bir gün, kim bilir, belki Brezilya'ya dönerim. Ama burada kalmak için birkaç yılım daha var, Türkiye'de çok mutluyum." ifadelerini kullandı.