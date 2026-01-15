CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Erzurumspor-Çaykur Rizespor maçı CANLI İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda?

Erzurumspor-Çaykur Rizespor maçı CANLI İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. maçında Erzurumspor FK, evinde Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor’u konuk ediyor. Gruptaki ilk maçında mağlubiyet alarak son sırada yer alan Erzurumspor, taraftarı önünde Süper Lig ekibini devirerek kupada yeniden iddialı konuma gelmeyi hedefliyor. Diğer tarafta, ilk hafta sonunda topladığı 3 puanla liderlik koltuğunda oturan Çaykur Rizespor ise, zorlu Erzurum deplasmanından galibiyetle dönerek gruptan çıkma yolunda dev bir adım atmak niyetinde. Kazım Karabekir Stadyumu’nun zorlu zemin ve hava şartlarında oynanacak Erzurumspor-Çaykur Rizespor maçının yayın bilgileri haberimizde...

15 Ocak 2026 Perşembe 12:08
Erzurumspor-Çaykur Rizespor maçı CANLI İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda?

Erzurumspor-Çaykur Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Erzurumspor FK, Çaykur Rizespor ile zorlu randevusunda hem ligdeki istikrarsız gidişatını unutturmak hem de kupada 'ben de varım' demek için sahaya çıkıyor. Mavi-beyazlılarda kritik isimlerin cezalı olması teknik heyetin elini zora soksa da, iç saha motivasyonu ve taraftar desteği dadaşların en büyük kozu olacak. Konuk ekip Çaykur Rizespor tarafında ise teknik direktör, ligdeki yoğun takvimi düşünerek kadroda rotasyona gitmeye hazırlanıyor. Rizespor'un bu sezon sergilediği disiplinli futbol ve gruptaki liderlik avantajı onları kağıt üzerinde favori gösterse de, Erzurumspor'un bu tip kupa maçlarındaki dirençli kimliği mücadelenin her türlü sonuca açık olduğunu gösteriyor. Peki Erzurumspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Erzurumspor-Çaykur Rizespor MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Erzurumspor-Çaykur Rizespor maçı, 15 Ocak Perşembe günü oynanacak. Kazım Karabekir Stadyumu'ndaki mücadele, saat 13.00'te, Ömer F. Gültekin'in düdüğüyle start alacak.

Erzurumspor-Çaykur Rizespor MAÇI HANGİ KANALDA?

Erzurumspor-Çaykur Rizespor maçı A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Erzurumspor-Çaykur Rizespor MAÇI CANLI İZLE | A SPOR

ASpor CANLI YAYIN

