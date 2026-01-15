Erzurumspor-Çaykur Rizespor maçı CANLI İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda?

Erzurumspor-Çaykur Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Erzurumspor FK, Çaykur Rizespor ile zorlu randevusunda hem ligdeki istikrarsız gidişatını unutturmak hem de kupada 'ben de varım' demek için sahaya çıkıyor. Mavi-beyazlılarda kritik isimlerin cezalı olması teknik heyetin elini zora soksa da, iç saha motivasyonu ve taraftar desteği dadaşların en büyük kozu olacak. Konuk ekip Çaykur Rizespor tarafında ise teknik direktör, ligdeki yoğun takvimi düşünerek kadroda rotasyona gitmeye hazırlanıyor. Rizespor'un bu sezon sergilediği disiplinli futbol ve gruptaki liderlik avantajı onları kağıt üzerinde favori gösterse de, Erzurumspor'un bu tip kupa maçlarındaki dirençli kimliği mücadelenin her türlü sonuca açık olduğunu gösteriyor. Peki Erzurumspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Erzurumspor-Çaykur Rizespor MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Erzurumspor-Çaykur Rizespor maçı, 15 Ocak Perşembe günü oynanacak. Kazım Karabekir Stadyumu'ndaki mücadele, saat 13.00'te, Ömer F. Gültekin'in düdüğüyle start alacak.

Erzurumspor-Çaykur Rizespor MAÇI HANGİ KANALDA?

Erzurumspor-Çaykur Rizespor maçı A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Erzurumspor-Çaykur Rizespor MAÇI CANLI İZLE | A SPOR