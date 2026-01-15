Trendyol Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri belli oldu!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2026 Perşembe 12:11 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2026 Perşembe 12:19
Trendyol Süper Lig'de 18. hafta heyecanı 17 Ocak Cumartesi, 18 Ocak Pazar ve 19 Ocak Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu müsabakalarda düdük çalacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden duyuruldu.

Trendyol Süper Lig'de 18. hafta programı ve görev alacak hakemler şöyle:

17 Ocak Cumartesi

17.00 RAMS Başakşehir - Fatih Karagümrük: Yasin Kol

20.00 Galatasaray - Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır

18 Ocak Pazar

14.30 Kasımpaşa - Antalyaspor: Halil Umut Meler

17.00 Kocaelispor - Trabzonspor: Adnan Deniz Kayatepe

17.00 Gençlerbirliği - Samsunspor: Kadir Sağlam

20.00 Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe: Mehmet Türkmen

19 Ocak Pazartesi

17.00 Konyaspor - Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay

20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor: Ali Şansalan

20.00 Beşiktaş - Kayserispor: Ozan Ergün

