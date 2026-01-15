Yarım altın ne kadar? 15 Ocak 2026 yarım altın alış ve satış fiyatları

Uluslararası piyasalarda altının onsunun 4 bin 606 dolara gerilemesi ve Trump'ın 'jeopolitik riskleri azaltan' açıklamaları, yarım altın fiyatlarındaki yukarı yönlü tırmanışı kısa süreliğine durdurdu. Dünü 6 bin 431 lira seviyesinde kapatan gram altının sabah saatlerinde 6 bin 397 liraya çekilmesi, hem birikim yapan vatandaşları hem de takı amaçlı alım yapacak olanları 'yarım altın ne kadar?' sorusuna yöneltti. Analistlerin, değerli metallerdeki bu geri çekilmeyi kalıcı bir düşüş trendinden ziyade bir 'nefes alma' süreci olarak değerlendirdiği bu dönemde yarım altın, yeni bir denge noktası arıyor. İşte 15 Ocak 2026 canlı altın fiyatları ve 'yarım altın ne kadar?' sorusunun cevabı...

YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 21.024,00 TL Satış: 21.185,00 TL

KULPLU VE KULPSUZ YARIM ALTIN FARKI NEDİR?

Yatırım İçin: Eğer amacınız sadece birikimse kulpsuz (has) yarım altın tercih edilmelidir. Kulplu altınlarda kulp kısmı altın değildir ve satın alırken ödenen kulp işçiliği, geri satarken iade edilmez.

Hediye İçin: Düğün veya nişan gibi törenlerde takılacaksa, iğne takmaya olanak sağlayan kulplu modeller tercih edilir.

ESKİ-YENİ ALTIN FARKI NEDİR?

Piyasada "yeni tarihli" (içinde bulunduğumuz yıl basılan) ve "eski tarihli" (önceki yıllara ait) yarım altınlar bulunur.

Fiyat Farkı: Yeni tarihli altınlar basım yılı nedeniyle bir miktar daha pahalı olabilir. Altını geri satarken, ağırlığı ve ayarı aynı olduğu sürece eski veya yeni olması değerini değiştirmez. Bu nedenle yatırımcılar için eski tarihli yarım altın almak maliyet avantajı sağlayabilir.

YARIM ALTININ SAHTE OLUP OLMADIĞI NASIL ANLAŞILIR?

Piyasadaki hareketliliğin arttığı bu dönemde, yarım altın alırken şu 3 kural dikkate alınmalıdır:

TSE ve Patent Damgası: Altının arka yüzünde darphane baskısının netliğini kontrol edin. Silik baskılar aşınmış veya standart dışı olabilir.

Mıknatıs Testi: Saf altın mıknatısa tepki vermez. Eğer aldığınız yarım altın mıknatıs tarafından çekiliyorsa içinde demir karışımı olabilir.

Ses Testi: Yarım altını sert bir zemine bıraktığınızda "tok" ve tınlamayan bir ses çıkarmalıdır. Tiz ve yankılı sesler, alaşımın içine gümüş veya bakır karıştırıldığının göstergesi olabilir.

15 OCAK PİYASALARDA SON DURUM

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 397 liradan işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 6 bin 431 liradan tamamladı. Güne düşüşle başlayan gram altın saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,5 değer kaybıyla 6 bin 397 lira seviyesinde. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 604 liradan, Cumhuriyet altını ise 42 bin 254 liradan satılıyor. Altının onsu dünkü kapanışa göre yüzde 0,6 kayıpla 4 bin 606 dolardan işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran konusunda tonunu biraz yumuşatması ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı görevden alma gibi bir planının olmadığını belirtmesi güvenli liman varlıklara talebin azalmasına neden oldu. Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir imza töreninde İran'daki "infazların" durdurulduğu bilgisinin kendilerine iletildiğini belirterek, askeri seçeneklerin halen masada olup olmadığına ilişkin, "Sürecin nasıl gelişeceğini izleyip göreceğiz." dedi. Analistler, değerli metallerdeki son geri çekilmelere karşın altındaki yükseliş eğiliminin bu yıl da devam edebileceğini belirtti.

Bugün yurt içinde bütçe dengesi ile haftalık para ve banka istatistiklerinin piyasaların odağında bulunacağını ifade eden analistler, yurt dışında ise Almanya'da büyüme, ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.