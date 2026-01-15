Gram altın yeniden zirvede! 15 Ocak 2026 Kapalı Çarşı canlı altın fiyatları

CANLI ALTIN FİYATLARI 15 OCAK 2026 | Altın fiyatları, 2026 yılının ilk haftalarındaki agresif tırmanışına, birkaç günlük molanın ardından çok daha güçlü bir ivmeyle devam ediyor. Önceki gün yaşanan kar satışlarının ardından dün piyasaların kapanışına doğru hız kazanan alımlarla birlikte altının kilogram fiyatı 6 milyon 500 bin lirayı görerek tarihi bir rekora imza attı. Küresel piyasalarda ons altının 4 bin 609 dolar seviyesindeki güçlü duruşu iç piyasadaki talebi tetiklerken, günlük bazda kaydedilen yüzde 1,5'lik bu değer kazancı, güvenli liman arayışındaki yatırımcıların iştahını yeniden kabarttı. Uzmanlar, 6,5 milyon liralık bu yeni seviyenin piyasada kalıcı bir destek noktasına dönüşüp dönüşmeyeceğini merakla bekliyor. İşte Kapalı Çarşı'da altın fiyatları ve canlı kur takibi...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.387,96 TL GRAM ALTIN SATIŞ: 6.388,80 TL

15 OCAK PERŞEMBE CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: ABD Doları: 43,16 (Alış) - 43,20 (Satış)

◼EURO: 50,34 (Alış) - 50,46 (Satış)

◼STERLİN: 58,11 (Alış) - 58,21 (Satış)

Altının ons fiyatı 4 bin 609 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 609 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,5 artışla 6 milyon 500 bin lira oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,0623, satışta 43,2348 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,0464, satışta 43,2189 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1654, sterlin/dolar paritesi 1,3454 ve dolar/yen paritesi 158,291 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,7 artışla 65,5 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (15 OCAK 2026)

▶Gram Altın Alış: 6.387,96₺

▶Gram Altın Satış: 6.388,80₺

▶Çeyrek Altın Alış: 10.484,00₺

▶Çeyrek Altın Satış: 10.575,00₺

▶Yarım Altın Alış: 20.968,00₺

▶Yarım Altın Satış: 21.150,00₺

▶Tam Altın Alış: 41.483,77₺

▶Tam Altın Satış: 42.309,47₺

▶Ata Altın Alış: 42.780,14₺

▶Ata Altın Satış: 43.866,87₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 5.903,26₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 5.942,50₺

▶Gümüş Alış: 122,62₺

▶Gümüş Satış: 122,70₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 15 Ocak Perşembe günü saat 06.21 itibarıyla alınmıştır.