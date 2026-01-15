Fenerbahçe'nin yeni transferi Livakovic'ten: Arbër Hoxha!
Galatasaray'ın teklifini geri çeviren Dinamo Zagreb, Arbër Hoxha transferinde Fenerbahçe'yi beklemeye başladı. Hırvat ekibi, Dominik Livakovic'i içeren bir teklif gelmesi halinde sarı-lacivertliler ile masaya oturacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
15 Ocak 2026 Perşembe
Trendyol Süper Lig'de ara transfer döneminin ilk haftasında 3 ismi renklerine bağlayarak dikkat çeken Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Kante'de mutlu sona ulaşmak üzere olan sarı-lacivertlilerin sürpriz bir ismi daha kadrosuna katma fırsatı olduğu ortaya çıktı: Dinamo Zagreb'in 27 yaşındaki yetenekli forveti Arbër Hoxha.
Her iki kanatta da görev alabilen Arnavut futbolcu, santrfor olarak başladığı mücadelelerde de kendini kanıtlamış durumda. Hırvat temsilcisinin etkili isimlerinden biri olan Hoxha, özellikle son haftalardaki performansı ile Avrupa ekiplerinin dikkatini çekmeyi başarmıştı.
Galatasaray'ın yetenekli futbolcu için teklif sunduğu fakat Zagreb'in bu teklifi düşünmeden reddettiği öne sürülmüştü. Yaşanan bu gelişmenin ardından dış basında servis edilen bir haber Türkiye'de şok etkisi yarattı.
fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği habere göre Dinamo Zagreb, Arbër Hoxha'nın transferi için Fenerbahçe'den gelecek teklifi bekleme kararı aldı. Zagreb'in bu kararının arkasında ise Dominik Livakovic'e olan ilgisinin olduğu belirtildi.
Fenerbahçe'nin sezon başında Girona'ya kiraladığı Livakovic, La Liga ekibinde henüz hiçbir resmi müsabakada forma şansı bulamadı. Hırvat eldivenin özellikle Dünya Kupası hedefleri sebebiyle ülkesinin takımlarından Dinamo Zagreb'e transfer olmak istediği biliniyordu.
Bu doğrultuda Dinamo Zagreb'in Fenerbahçe'den Arbër Hoxha için gelecek bir teklife açık olduğu ve bu teklifin Livakovic'i de içermesi durumunda transfere onay çıkacağı kaydedildi.
Dinamo Zagreb'in Hırvatistan Ligi'ndeki (Prva HNL) liderliği sürerken Hoxha, 17 mücadelede toplamda 1.026 dakika süre almış ve 6 gol/3 asist katkısı sunarak takımın öne çıkan isimlerinden biri olmuştu.
2024'ün Ocak ayında Slaven Belupo Koprivnica'dan 1 milyon euro karşılığında transfer edilen yetenekli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon euro.