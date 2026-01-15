Fenerbahçe'nin yeni transferi Livakovic'ten: Arbër Hoxha!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için

Google News fotomac.com.tr'ye abone olun. Abone Ol

ÖMER ÇAĞRI AKDERE

Trendyol Süper Lig'de ara transfer döneminin ilk haftasında 3 ismi renklerine bağlayarak dikkat çeken Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Kante'de mutlu sona ulaşmak üzere olan sarı-lacivertlilerin sürpriz bir ismi daha kadrosuna katma fırsatı olduğu ortaya çıktı: Dinamo Zagreb'in 27 yaşındaki yetenekli forveti Arbër Hoxha.

Her iki kanatta da görev alabilen Arnavut futbolcu, santrfor olarak başladığı mücadelelerde de kendini kanıtlamış durumda. Hırvat temsilcisinin etkili isimlerinden biri olan Hoxha, özellikle son haftalardaki performansı ile Avrupa ekiplerinin dikkatini çekmeyi başarmıştı.