Erzurumspor FK - Çaykur Rizespor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. C Grubu 2. hafta maçında Erzurumspor FK ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor.

Saat 13.00'te başlayan mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.

Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Ömer Faruk Gültekin yönetiyor. Gültekin'in yardımcılıklarını Ogün Kamacı ve Mert Bulut yapıyor. VAR'da Sarper Barış Saka, AVAR'da ise Gökhan Barcın görev alıyor.

ERZURUMSPOR FK - ÇAYKUR RİZESPOR İLK 11'LER

Erzurumspor FK: Erkan, Ömer, Gerxhaliu, Emre, Ali, Cengizhan, Adem, Mert, Murat Cem, Eren, Sylla

Çaykur Rizespor: Erdem, Taha, Mocsi, Alikulov, Mithat, Taylan, Emrecan, Buljubasic, Olawoyin, Zeqiri, Halil

