Haberler Fenerbahçe Canlı yayında açıkladı! Kante'nin İstanbul'a geliş tarihi...

Canlı yayında açıkladı! Kante'nin İstanbul'a geliş tarihi...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Al-Ittihad forması giyen N'Golo Kante ile her konuda anlaştı. Takvim Gazetesi Spor Müdürü ve A Spor yorumcusu Onur Özkan, Fransız yıldızın İstanbul'a gelmesini beklediği tarihi açıkladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 15 Ocak 2026 Perşembe 12:34 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2026 Perşembe 13:12
Canlı yayında açıkladı! Kante'nin İstanbul'a geliş tarihi...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

Canlı yayında açıkladı! Kante'nin İstanbul'a geliş tarihi...

Şu ana kadar Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok'u renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerde gözler N'Golo Kante transferine çevrildi.

Canlı yayında açıkladı! Kante'nin İstanbul'a geliş tarihi...

Fenerbahçe'de Futbol A.Ş.'den sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları ve sportif direktör Devin Özek, geçtiğimiz günlerde Fransız yıldızla görüşmek üzere Dubai'ye gitti.

Canlı yayında açıkladı! Kante'nin İstanbul'a geliş tarihi...

Sarı-lacivertli yetkililer, yapılan görüşme sonrası tecrübeli futbolcuyla anlaşma sağladı.

Canlı yayında açıkladı! Kante'nin İstanbul'a geliş tarihi...

Fenerbahçe'nin 34 yaşındaki futbolcuyla 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı öne sürüldü.

Canlı yayında açıkladı! Kante'nin İstanbul'a geliş tarihi...

Sarı-lacivertlilerin Al-Ittihad ile anlaşma sağlanması ve Suudi Pro Lig'den onay alınmasından sonra transferi resmen açıklaması bekleniyor.

Canlı yayında açıkladı! Kante'nin İstanbul'a geliş tarihi...

Fenerbahçe'de N'Golo Kante için geri sayım başlarken, yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Canlı yayında açıkladı! Kante'nin İstanbul'a geliş tarihi...

Takvim Gazetesi Spor Müdürü ve A Spor yorumcusu Onur Özkan, tecrübeli oyuncunun İstanbul'a gelmesini beklediği tarihi açıkladı.

Canlı yayında açıkladı! Kante'nin İstanbul'a geliş tarihi...

"PAZARTESİ GÜNÜ GELMESİNİ BEKLİYORUM"

Özkan, A Spor'da yayınlanan Spor Ajansı programında yaptığı açıklamada, "Ertan Torunoğulları ve Devin Özek, İstanbul'a döndü. N'Golo Kante ile anlaşma sağlanmıştı ve kulüple pazarlıklar sürüyordu. Kante de kendi adına Avrupa'da yeni bir meydan okuma istiyormuş. Cumartesi günü, oyuncunun kulübüyle anlaşmak için yeniden gidecekler. Pazartesi günü Kante'nin İstanbul'a gelmesini bekliyorum." ifadelerini kullandı.

📺CANLI YAYINDA FLAŞ N'GOLO KANTE İDDİASI! | İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Canlı yayında açıkladı! Kante'nin İstanbul'a geliş tarihi...

N'Golo Kante bu sezon Al-Ittihad formasıyla çıktığı 22 maçta 1 gol attı. Suudi Arabistan ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fransız futbolcunun güncel piyasa değeriyse 4.5 milyon Euro.

