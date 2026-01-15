Canlı yayında açıkladı! Kante'nin İstanbul'a geliş tarihi...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Al-Ittihad forması giyen N'Golo Kante ile her konuda anlaştı. Takvim Gazetesi Spor Müdürü ve A Spor yorumcusu Onur Özkan, Fransız yıldızın İstanbul'a gelmesini beklediği tarihi açıkladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2026 Perşembe 12:34Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2026 Perşembe 13:12
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.
Şu ana kadar Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok'u renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerde gözler N'Golo Kante transferine çevrildi.
Fenerbahçe'de Futbol A.Ş.'den sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları ve sportif direktör Devin Özek, geçtiğimiz günlerde Fransız yıldızla görüşmek üzere Dubai'ye gitti.
Sarı-lacivertli yetkililer, yapılan görüşme sonrası tecrübeli futbolcuyla anlaşma sağladı.
Fenerbahçe'nin 34 yaşındaki futbolcuyla 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı öne sürüldü.
Sarı-lacivertlilerin Al-Ittihad ile anlaşma sağlanması ve Suudi Pro Lig'den onay alınmasından sonra transferi resmen açıklaması bekleniyor.
Fenerbahçe'de N'Golo Kante için geri sayım başlarken, yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Takvim Gazetesi Spor Müdürü ve A Spor yorumcusu Onur Özkan, tecrübeli oyuncunun İstanbul'a gelmesini beklediği tarihi açıkladı.
"PAZARTESİ GÜNÜ GELMESİNİ BEKLİYORUM"
Özkan, A Spor'da yayınlanan Spor Ajansı programında yaptığı açıklamada, "Ertan Torunoğulları ve Devin Özek, İstanbul'a döndü. N'Golo Kante ile anlaşma sağlanmıştı ve kulüple pazarlıklar sürüyordu. Kante de kendi adına Avrupa'da yeni bir meydan okuma istiyormuş. Cumartesi günü, oyuncunun kulübüyle anlaşmak için yeniden gidecekler. Pazartesi günü Kante'nin İstanbul'a gelmesini bekliyorum." ifadelerini kullandı.
N'Golo Kante bu sezon Al-Ittihad formasıyla çıktığı 22 maçta 1 gol attı. Suudi Arabistan ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fransız futbolcunun güncel piyasa değeriyse 4.5 milyon Euro.