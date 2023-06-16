Haberler Haberler YKS, TYT, AYT, YDT AÇILIMI NEDİR? | TYT ve AYT ne demek, kimler sınavlara girebilir? İşte üniversiteye geçiş sınavlarına dair detaylar...

YKS, TYT, AYT, YDT AÇILIMI NEDİR? | TYT ve AYT ne demek, kimler sınavlara girebilir? İşte üniversiteye geçiş sınavlarına dair detaylar...

YKS, TYT, AYT, YDT sınavları, 12. sınıfta okuyan ya da 12. sınıf eğitimini tamamlayan adayların girebileceği sınavlardır ve bu sınavlardan ilki YKS olarak bilinmektedir. TYT, AYT, YDT ise sonraki oturumlardır. Peki, bu sınavların açılımı nedir, ÖSYM tarafından düzenlenen üniversiteye geçiş sınavlarının aşamaları nelerdir? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2022 Pazar 23:33 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 11:32
YKS, TYT, AYT, YDT AÇILIMI NEDİR? | TYT ve AYT ne demek, kimler sınavlara girebilir? İşte üniversiteye geçiş sınavlarına dair detaylar...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı için geri sayım devam ederken; üniversitelerde önlisans ya da lisans eğitimi almak isteyen adayları ilgilendiren 3 sınav için de nefesler tutuldu. Veliler ve öğrenciler ise Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sınavlarının detaylarını araştırmaya başladı. İşte üniversiteye geçmek için girilen sınavların açılımları ve adları...

YKS'NİN AÇILIMI

YKS'nin açılımı Yükseköğretim Kurumları Sınavı olarak bilinmektedir. Üniversite sınavında adaylar 3 oturum arasından başvuru yaptıklarına girerler.

TYT'NİN AÇILIMI

YKS, 3 oturumlu bir sınav olarak bilinmektedir. YKS'ye başvuran tüm adaylar, ilk aşama olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) katılmak zorundadır. Diğer oturumlar ise isteğe bağlıdır.

YKS'nin ilk oturumu olan TYT'de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır.

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AYT'NİN AÇILIMI

AYT'nin açılımı, Alan Yeterlilik Testleri'dir.

AYT'de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilir.

AYT'de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır.

SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabileceklerdir.

Bu puan türleri; sayısal, sözel ve eşit ağırlık olarak bilinmektedir.

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YDT'NİN AÇILIMI

YDT'nin açılımı Yabancı Dil Testi'dir.

YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde uygulanmaktadır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacaktır.

Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilerek, seçtiği dilde sınav yapılacaktır.

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