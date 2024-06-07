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YKS'DE YÜZÜK, KÜPE, KOLYE YASAK MI? YKS'ye para, kredi kartı, akbil, kemerle girilir mi? Hangi eşyalar yasak, serbest?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı için geri sayım devam ederken 3 milyondan fazla adayın başvurduğu 3 oturumlu sınav hakkında detaylar merak ediliyor. Adayların üst araması yapılarak salonlara alındığı sınavda, dışarıdan getirilen birçok eşyanın salona alınmasına izin verilmiyor. Peki YKS'de yüzük, küpe, kolye yasak mı? YKS'ye para, kredi kartı, akbil, kemerle girilir mi? Hangi eşyalar yasak, serbest?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2024 Cuma 11:40 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2024 Cuma 12:00
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YKS'DE YÜZÜK, KÜPE, KOLYE YASAK MI? YKS'ye para, kredi kartı, akbil, kemerle girilir mi? Hangi eşyalar yasak, serbest?

ÖSYM tarafından her yıl üniversite adaylarına düzenlenen YKS, bu yıl 8-9 Haziran'da yapılacak. 3 oturum halinde gerçekleşecek sınavda adayların yalnızca sınava giriş belgeleri ve kimliklerini getirmelerine izin verilecek. Sınavdan önce adayların sıralarına kalem, silgi, açacak ve peçete konulurken hangi eşyaların yasak hangilerinin serbest olduğu en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki YKS'de yüzük, küpe, kolye yasak mı? YKS'ye para, kredi kartı, akbil, kemerle girilir mi? Hangi eşyalar yasak, serbest? İşte detaylar...

YKS'DE YÜZÜK, KÜPE, KOLYE YASAK MI?

YKS'ye girecek adaylar, sınav salonlarına alınmadan önce X-Ray cihazından geçecek. Üzerinde metal bulunan adaylardan metal eşyaları çıkarmaları istenecek. Yüzük, küpe, kolye gibi takılarla salona girişe izin verilmeyecek. Adayların metal toka ve tel toka kullanmamaları, üzerlerinde herhangi bir metal eşya bulunmaması gerekmektedir.

YKS'YE PARA, KREDİ KARTI, AKBİL, KEMERLE GİRİLİR Mİ?

Sınava girecek adayların,

* Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saative her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

* Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

* Her türlü delici ve kesici alet, ateşlisilah ve benzeri teçhizatla,

* Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük,dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

* Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

* Kutu/şişe içerisinde ilaçla gelmeleri kesinlikle yasaktır.

2024 YKS'DE HANGİ EŞYALAR YASAK, SERBEST?

Adayların sınava girerken aşağıdakileri şu belgeleri yanında bulundurmak zorundadır:

  • Sınava giriş belgesi
  • Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport

YKS sınavında adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından temin edilecektir. Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir.

Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında yer almaları önerilmektedir.

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