YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? | AYT, TYT ve YDT sınavları kaç dakika sürecek? YKS 2022 kaç oturum? YKS son giriş saati kaçta?

YKS'ye girecek binlerce aday ÖSYM ais üzerinden sınav giriş belgesini ve sınava son giriş saatini sorguluyor. Binlerce kişinin uzun bir maratonun ardından gireceği YKS, birçok kişinin hayalini süsleyen üniversiteyi kazanması için önem arz ederken; '2022 YKS ne zaman, saat kaçta başlayacak? YKS kaç oturum, kaç soru ve kaç dakika?' sorularını merak eden adaylar için detaylar haberimizde...

YKS SINAV MERKEZİNE GİRİŞ EN SON KAÇTA, KAPILAR KAÇTA KAPANIYOR?

YKS'ye girecek adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.

YKS 2022 NE ZAMAN?

YKS, 18-19 Haziran'da 3 oturum halinde gerçekleştirilecek. YKS TYT oturumu 18 Haziran'da, YKS AYT ile YKS TYT oturumları ise 19 Haziran'da yapılacak.

📌YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)

18 Haziran 2022 (Cumartesi) Saat: 10.15, 165 dakika

📌YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT)

19 Haziran 2022 (Pazar) Saat: 10.15, 180 dakika

📌YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT)

19 Haziran 2022 (Pazar) Saat: 15.45 , 120 dakika

YKS'YE BU YIL KAÇ KİŞİ KATILACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğunu açıkladı.