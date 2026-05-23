Ziraat Türkiye Kupası
A Milli Futbol Takımımız 2026 Dünya Kupası'na hazırlanıyor

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın hazırlıklarını basına açık yaptığı antrenmanla sürdürdü. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2026 20:02
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın hazırlıklarını basına açık yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenman Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirildi. İdmanın ilk 15 dakikasının basına açık olacağı duyurulurken, Montella basına jest yaparak antrenmanın tamamında görüntü alımına izin verdi. Antrenman öncesinde Montella, saha içinde futbolcularla kısa bir toplantı yaptı. Düz koşuyla başlayan idman, dinamik ısınma ve pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular daha sonra 3 gruba ayrılarak top kapma ve pas çalışması yaptı. Daha sonra yarı sahada çift kale maç yapıldı.

Millilerde dün izinli olan Mert Günok ve Yusuf Akçiçek bugün kampa katılırken, antrenmanın da tamamında takımla birlikte çalıştılar. Kaptan Hakan Çalhanoğlu bireysel çalışma gerçekleştirdi. Ahmetcan Kaplan ise ilk bölümde takımla çalışırken, daha sonra kendisine uygulanan bireysel programı yaptı. Ligleri devam eden Arda Güler, Kenan Yıldız, Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik'in yanı sıra dün Ziraat Türkiye Kupası finali oynayan Mustafa Eskihellaç ve Almanya Kupası final maçı olan Atakan Karazor daha sonra kampa katılacak.

ÇAĞLAR VE BARIŞ ALPER'İN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Milli futbolcular Çağlar Söyüncü ile Barış Alper Yılmaz'ın doğum günü için antrenman sonunda sahaya pasta getirildi. Oyuncular burada arkadaşlarına birer konuşma yaparken, daha sonra pasta kesildi. Çağlar ve Barış Alper daha sonra tebrikleri kabul etti.

Milliler yarın saat 17.15'te yapacağı antrenmanla Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürecek.

