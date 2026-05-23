Panathinaikos'tan Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçındaki olaylar için tepki!

Ziraat Türkiye Kupası
Panathinaikos Basketbol Kulübü Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) dün Atina'da oynanan Olympiakos-Fenerbahçe Beko dörtlü final maçında, organizasyondan kaynaklı yaşanan sorunlara tepki gösterdi. İşte detaylar...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2026 20:00
Panathinaikos Basketbol Kulübü Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) dün Atina'da oynanan Olympiakos-Fenerbahçe Beko dörtlü final maçında, organizasyondan kaynaklı yaşanan sorunlara tepki gösterdi.

Giannakopoulos, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eğer bunlar Panathinaikos maçında olsaydı, bizi cezalandırırdınız, kaç milyon ceza verirdiniz? Maçlardan ihraç ederdiniz. Bir sonraki hayatımda bile salona gidemezdim. Sizin sorumluluğunuzdu çünkü salonu size devretmiştik. Bunlar oldu. Ne yapacaksınız şimdi? Yine Giannakopoulos'un mu suçu? Beni mi cezalandıracaksınız? Aferin size." ifadelerini kullandı.

Biletli Türk taraftarların salona alınmaması, oyuncu ailelerinin maruz kaldığı engeller ve salondaki ciddi güvenlik açıkları organizasyonda Türk tarafına sıkıntı yaşattı. Birçok Fenerbahçe taraftarı biletleri olmasına rağmen kapıda yaşanan kargaşa ve hatalar yüzünden Telekom Center'a giremedi. Yunan güvenlik güçlerinin yanı sıra Euroleague görevlilerinin bilet kontrol sistemini doğru kullanamaması nedeniyle kapılarda büyük yığılmalar yaşandı.

Fenerbahçe taraftarlarını salona almayan Yunan yetkililer, Olympiakos taraftarlarını ise bilet sorgulaması yapmadan salona girmesine izin verdi. Bazı Fenerbahçe taraftarlarının da birlikte geldikleri gruplardan ayrılarak Yunanlılarla bir arada oturtulması güvenlik zafiyeti olarak dikkati çekerken, yaşanan bazı gerginlikler polisin araya girmesiyle büyümeden önlendi.

