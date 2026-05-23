Haberler İspanya La Liga Arda Güler'li Real Madrid sezonu galibiyetle tamamladı!

Arda Güler'li Real Madrid sezonu galibiyetle tamamladı!

İspanya La Liga'nın 38. ve son hafta maçında Real Madrid sahasında Athletico Bilbao'yu konuk etti. Başkent ekibi rakibini 4-2'lik skorla mağlup etti. Milli yıldızımız Arda Güler bu karşılaşmada oyuna sonradan dahil oldu. İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2026 00:31
Arda Güler'li Real Madrid sezonu galibiyetle tamamladı!

İspanya La Liga'nın 38. ve son hafta maçında Real Madrid sahasında Athletico Bilbao'yu konuk etti. Başkent ekibi sahadan 4-2'lik skorla galip ayrıldı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri; 12. dakikada Gonzalo, 41'de Bellingham, 51'de Mbappe ve 88. dakikalarda Diaz kaydetti.

Konuk takımın gollerini ise; 45+1'de Guruzeta ve 90+1. dakikada Iruretagoiena attı. Milli yıldızımız Arda Güler ise bu maçta 74. dakikada oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın ardından Real Madrid 86 punla ligi 2. sırada tamamladı. Konuk ekip Athletico Bilbao ise sezonu 45 puanla 12. sırada bitirdi.

