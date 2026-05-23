Trabzonspor Visca ve Nwakaeme'ye veda etti!

Trabzonspor son olarak çok önemli bir başarıya imza atarak Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmüştü. Bu başarının ardından bordo-mavililerden önemli haberler gelmeye devam ediyor.
Fırtına'dan takımın tecrübeli yıldızları Edin Visca ve Anthony Nwakaeme için veda paylaşımları geldi.
İŞTE TRABZONSPOR'DAN YAPILAN PAYLAŞIMLAR:
"İyi ki geldim bu şehre... İyi ki birlikte her şeyi yaşadık" Veda | 𝐄𝐝𝐢𝐧 𝐕𝐢𝐬̧𝐜̧𝐚 pic.twitter.com/m7t5mGHW3H— Trabzonspor (@Trabzonspor) May 23, 2026
"Trabzonspor oyuncusu olmasam bile ben büyük bir Trabzonspor taraftarıyım." Veda | 𝐀𝐧𝐭𝐡𝐨𝐧𝐲 𝐍𝐰𝐚𝐤𝐚𝐞𝐦𝐞 pic.twitter.com/rfSeESva9L— Trabzonspor (@Trabzonspor) May 23, 2026