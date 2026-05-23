Avrupa Karate Şampiyonası'nda Zümra Rezzan İm gümüş madalyanın sahibi oldu

Frankfurt kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Zümra Rezzan İm, kadınlar kumite 55 kilo finalinde Azerbaycan'dan Madina Sadigova ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı 9-6'lık skorla kaybeden ay-yıldızlı sporcu, Avrupa ikincisi oldu.

İkişer altın ve gümüş madalya

Milli karateciler, çıktıkları final müsabakalarında 2'şer altın ve gümüş madalya kazanma başarısı gösterdi.

Ay-yıldızlı sporculardan Enes Özdemir (erkek kata) ve Ömer Faruk Yürür (erkek kumite 75 kilo) günü altın madalya ile tamamlarken, Zümra Rezzan İm (kadın kumite 55 kilo) ile Uğur Aktaş (erkek kumite +84 kilo) ise gümüş madalyada kaldı.