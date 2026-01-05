Okan Buruk'tan Lemina ve Torreira açıklaması!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile Trabzonspor, Gaziantep Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Karşılaşma öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, önemli değerlendirmelerde bulundu.

"KAZANMAK İÇİN BURADAYIZ"

Final havasının farklı olduğuna dikkat çeken Buruk, yarı finalin de en az final kadar zor olacağını belirterek şunları söyledi:

"Tabii ki final değil, finalin havası daha farklı oluyor. Finale çıkma maçı. İki takımın da çok isteyeceğini ve çok mücadele edeceğini düşünüyorum. Kazanmak için buraya geldik. Galatasaray'ın amacı her zaman kupayı kazanmaktır."

Soğuk havaya rağmen takımı yalnız bırakmayan taraftarlara da teşekkür eden deneyimli teknik adam, "Bizi karşılayan taraftarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu sevinci onlara yaşatırız" dedi.

"LEMINA VE TORREIRA..."

Orta saha tercihleriyle ilgili de bilgi veren Buruk, Mario Lemina'nın fiziksel durumuna dikkat çekti:

"Elimizdeki en hazır oyuncularla oynamaya çalıştık. Mario Lemina dün takıma katıldı ve hastalığı da vardı. Bugün buraya geldi, kulübede olacak. İhtiyacımız olursa kullanacağız. Sadece bir antrenman yapabildi."

Lucas Torreira'nın ise devre arasında izin kullandığını hatırlatan Buruk, "Ailesiyle vakit geçirmek istediği için biraz daha fazla izin verdik. İki antrenmana çıktı, bu nedenle başlamayacak" ifadelerini kullandı.

"TOPUN BİZDE KALMASI ÖNEMLİ"

Buruk, sahaya çıkacak orta saha kurgusuna güven duyduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Çok kaliteli iki orta sahamız var: Gabriel Sara ve İlkay Gündoğan. Topun bizde kalması bu maçta çok önemli olacak."