ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMINDA YENİ HESAP | Masada 3 formül var! 2023 Temmuz asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücretli çalışanların yanı sıra memur ve emekli maaşları, özel sektör çalışanları, pazardaki ürünlerin fiyatları gibi birçok alanda etkisi olan asgari ücret zammı için geri sayım devam ediyor. Seçim heyecanının geride kalmasıyla yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin kurulması için çalışmalar devam ederken Kabine oluşur oluşmaz, ekonomi ve asgari ücret ile memur ve emekli zamları gündeme gelecek. Temmuz ayında yapılacak zam için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantılarının önümüzdeki günlerde başlaması beklenirken masada buılunan 3 formül açığa çıktı. İşte asgari ücrette ara zam hesaplaması...

ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI İÇİN MASADA 3 YENİ FORMÜL

Seçimden önce asgari ücret ara zammı konusunda net mesajlar veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlıklara konu hakkındaki talimatlarını da iletti. Seçimlerin ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yeniden oluşturulurken Kabinenin belli olmasıyla ilk adım asgari ücrette atılacak. Önümüzdeki hafta ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun takvimi netleşecek. Sabah'ın haberine göre, asgari ücrette ara zam hesaplanırken şu 5 madde en önemli kriterler olacak:

📌Enflasyon farkı ve refah payı ile maaşlar belirlenerek alım gücü yükseltilecek.

📌Maaşlara vergi düzenlemesi yapılarak çalışanların gelirleri artırılacak.

📌Kamu işçisine verilen zam oranı enflasyon rakamlarının yanında önemli bir referans olacak.

📌Enflasyonu baskılayıcı tedbirler alınacak ve artan alım gücü korunacak.

📌Sosyal devlet anlayışını güçlendiren yasal düzenlemeler yapılacak.

Yeni asgari ücret belirlenirken enflasyon farkının yanı sıra refah payı da zam oranına eklenecek. Cumartesi akşam saatlerinde (21.00 - 22.00) açıklanması beklenen yeni Kabine ile duyurulacak olan yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın ilk mesaisi de asgari ücret zammıyla başlayacak.Yeni asgari ücretin bir refah payı ile belirlenmesi ve enflasyon rakamları dikkate alındığında 30-35-40 zam formülü ortaya çıktı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NASIL BELİRLENECEK?

Asgari ücretin belirlenme süreci şöyle:

🔹Yeni Kabine belirlenecek.

🔹Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak.

🔹3 veya 4 toplantı yapılacak.

🔹Uzlaşma sonucu ortaya çıkan rakam Başkan Erdoğan'ın onayına sunulacak.

🔸Yeni asgari ücret için 500 dolar kritik eşik olarak belirlenecek.

🔸Asgari ücret için 6 aylık enflasyon rakamları önemli bir kıstas olacak.

🔸Net asgari ücrete ara zam tutarı refah payı ile belirlenecek.

Asgari ücret Ocak 2023'te Başkan Erdoğan'ın son dokunuşuyla Temmuz 2022'ye göre yüzde 54,7, Ocak 2022'ye göre yüzde 100 artışla net 8506 TL olarak belirlendi. 2022 yılı enflasyonu yüzde 64,27 olarak kayıtlara geçerken, asgari ücretteki 1 yıllık artışın enflasyon rakamlarının çok üzerinde olması dikkat çekti. Bu rakam TL bazlı en yüksek seviye olurken, dönemin kuruyla asgari ücret 455 dolar bandına çıkarak bir rekor da döviz bazlı kırdı.

ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Şu anda asgari ücret 406 dolar bandında bulunuyor. Pazarlıkların 500 dolar bandında yani yaklaşık 10500 TL civarında başlaması bekleniyor. Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılamasının yanında çalışanların maaşlarına vergi ayarı yapılarak alım gücünün artırılması hedeflenecek. Yeni düzenleme ile beraber ücretler üzerindeki vergiler yeniden belirlenerek çalışanların gelirlerini artırıcı uygulamalar hayata geçirilecek. Bu düzenlemeyi Hazine ve Maliye Bakanlığı gerçekleştirecek. Yeni Kabine'de bu görevi, eski hükümetlerde Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı yapmış Mehmet Şimşek'in üstlenmesi bekleniyor.

2023 TEMMUZ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

500 dolarlık bir alım gücü kritik bir alt sınır olarak dikkat çekiyor. Yeni asgari ücretin bir refah payı ile belirlenmesi ve yüzde 20-23 6 aylık beklenen enflasyon rakamları dikkate alındığında yüzde 30-35-40 zam formülü ortaya çıktı.

NET Asgari ücret: 8.506 tl

BRÜT Asgari ücret: 10.008 TL

YÜZDE 30 ZAM:

NET asgari ücret:11.058 TL

BRÜT asgari ücret: 13.010 TL

YÜZDE 35 ZAM:

NET asgari ücret: 11.475 TL

BRÜT asgari ücret: 13.500 TL

YÜZDE 40 ZAM

NET asgari ücret: 11.909

BRÜT asgari ücret: 14.010 TL olacak.