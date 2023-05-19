Hızlı ve Öfkeli 10 vizyona girdi mi? İşte yanıtı

Hızlı ve Öfkeli 10 (Fast X) filmi 19 Mayıs Cuma günü itibarıyla vizyona girdi. Yönetmenliğini Louis Leterrier'in üstlendiği film, intikam hırsıyla Dom Toretto'nun (Vin Diesel) yakınlarını hedef alan bir antagonistle meşhur ekibin çatışmasını gözler önüne seriyor.

Hızlı ve Öfkeli 10 filmi 300 milyon dolarlık tahmini üretim bütçesi ile şimdiye kadar yapılmış en pahalı beşinci filmdir. Çekimler Ağustos ayına kadar sürdü, Londra, Roma, Torino, Lizbon ve Los Angeles'ta gerçekleşti. Hızlı Ve Öfkeli 10 filmi uzunluğu 141 dakika olarak açıklandı.