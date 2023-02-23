ALES BAŞVURU EKRANI 2023 | ALES başvuruları başladı mı, ne zaman bitecek? Başvuru ücreti ne kadar? - ÖSYM 2023-ALES1 sınavı ne zaman?

ÖSYM tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı olan ALES için başvurular başladı. 2023'ün ilk ALES sınavının ülkemizde meydana gelen deprem felaketleri nedeniyle ertelenebileceği ihtimalleri tartışılırken ÖSYM, yaptığı açıklamayla konuya ilişkin son noktayı koydu. Peki 2023 ALES başvuruları başladı mı, ne zaman bitecek? Başvuru ücreti ne kadar? - ÖSYM 2023-ALES1 sınavı ne zaman? İŞTE başvuru ekranı ve merak edilenler...

2023 ALES BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, 2023 ALES-1 başvuru tarihlerine ilişkin bilgi verildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/1), 16 Nisan 2023 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 22 Şubat-1 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

2023-ALES/1 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Adaylar, başvurularını 22 Şubat 2023 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-ALES/1 Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir."

Açıklamaya göre, 22 Mart Çarşamba günü saat 11.00'de başlayan 2023-ALES/1 başvuruları 1 Mart 2023 tarihinde sona erecek.

2023-ALES-1 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Her dönem sınav ücreti ÖSYM başvuru kılavuzlarında belirtilmektedir. Buna göre ÖSYM, 2023 Ales 1 ücretini 185 TL olarak belirlemiştir.

ALES GEÇMİŞ YILLARIN BAŞVURU ÜCRETLERİ

👉2022 Ales 1: 185 TL

👉2021 Ales 1: 145 TL

👉2020 Ales 1: 130 TL

👉2019 İlkbahar-Sonbahar : 120 TL

👉2018 İlkbahar-Sonbahar : 100 TL

👉2017 İlkbahar-Sonbahar : 90 TL

👉2016 İlkbahar-Sonbahar : 80 TL

👉2015 İlkbahar-Sonbahar: 70 TL

👉2014 İlkbahar-Sonbahar: 50 TL

👉2013 İlkbahar-Sonbahar: 50 TL

👉2012 İlkbahar-Sonbahar : 40 TL

ÖSYM 2023-ALES1 SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin paylaştığı bilgiye göre 2023-ALES/1 sınavı 16 Nisan 2023 tarihinde yapılacak. Ödemeler banka şubesi aracılığı ile veya ÖSYM'nin sitesinden internet aracılığıyla yapılabilmektedir.

📌ALES/1 SINAV TARİHİ : 16 Nisan 2023

📌ALES/1 BAŞVURU TARİHLERİ : 22 Şubat – 1 Mart 2023 (Ücret ödeme için son gün, 2 Mart 2023)

📌SINAV SAATİ VE SÜRESİ : 10.15, 150 dakika

📌SINAV ÜCRETİ : 185,00 TL

📌ALES/1 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 10 Mart 2023

📌GEÇ BAŞVURU GÜNÜ SINAV ÜCRETİ : Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.