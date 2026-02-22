CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler CANLI ALTIN FİYATLARI | 22 Şubat altın ne kadar? Gram altın kaç TL?

Altın fiyatlarında yaşanan gelişmeler sonrası araştırmalarını sürdüren yatırımcılar ve vatandaşlar, "Altın bugün ne kadar oldu?" sorusunu incelemeyi sürdürüyor. Özellikle gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları merak edilirken, gümüş ve döviz kuru takibi de gündemdeki yerini koruyor. Peki, 22 Şubat altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 06:51
CANLI ALTIN FİYATLARI | Altın piyasasında yaşanan hareketlilik, hem yatırımcıların hem de birikimini güvenli limanda değerlendirmek isteyen vatandaşların radarında. "Altın bugün ne kadar oldu?" sorusu arama motorlarında en çok aratılan başlıklar arasında yer alırken, özellikle gram, çeyrek, yarım ve tam altının anlık değerleri yakından takip ediliyor. 22 Şubat itibarıyla altın fiyatlarındaki son durum merak konusu olurken, gümüş fiyatları ve döviz kurundaki değişimler de piyasaların yönünü belirleyen önemli unsurlar arasında gösteriliyor. İşte 22 Şubat güncel altın fiyatlarına dair son tablo ve piyasalardaki son gelişmeler…

GRAM ALTIN ALIŞ: 7.182,08 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 7.183,04 TL

22 ŞUBAT PAZAR CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 43,82 (Alış) - 43,83 (Satış)

◼EURO: 51,68 (Alış) - 51,70 (Satış)

◼STERLİN: 58,86 (Alış) - 59,16 (Satış)

Canlı altın fiyatları | 22 Şubat 2026

ALTININ ONS FİYATI 5 BİN 28,4 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 5 bin 28,4 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 7 milyon 350 bin lira oldu. mBorsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 33,76, bileşik getirisi yüzde 36,60 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,6577, satışta 43,8326 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,6607, satışta 43,8357 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1800, sterlin/dolar paritesi 1,3504 ve dolar/yen paritesi 154,881 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,7 düşüşle 71,1 dolardan işlem görüyor.

22 Şubat 2026 Kapalı Çarşı altın fiyatları

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (22 ŞUBAT 2026)

Gram Altın Alış: 7.182,08₺

Gram Altın Satış: 7.183,04₺

Çeyrek Altın Alış: 12.051,00₺

Çeyrek Altın Satış: 12.192,00₺

Yarım Altın Alış: 24.101,00₺

Yarım Altın Satış: 24.369,00₺

Tam Altın Alış: 48.055,00₺

Tam Altın Satış: 48.508,00₺

Ata Altın Alış: 49.364,00₺

Ata Altın Satış: 49.808,00₺

22 Ayar Bilezik Alış: 6.725,69₺

22 Ayar Bilezik Satış: 7.039,50₺

Gümüş Alış: 119,10₺

Gümüş Satış: 119,18₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 22 Şubat Pazar günü saat 06.28 itibarıyla alınmıştır.

