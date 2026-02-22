Fenerbahçe'de 6 puanlık maç! Galatasaray'ın mağlubiyeti sonrası gözler Tedesco'da

Avrupa Ligi'nde Kadıköy'deki mücadelede İngiliz ekibi Nottingham Forest'a beklenmedik bir şekilde 3-0 yenilerek tur şansını oldukça zora sokan F.Bahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco takımdaki moral bozukluğunu dağıtmak için kolları sıvadı. Sahada beklenen etkiyi yaratamayan oyuncularını teselli eden genç çalıştırıcı, önlerindeki Kasımpaşa maçının önemine değindi. Nottingham mücadelesinin artık geride kaldığını ifade eden Tedesco, oyuncularından tamamen ligi konsantre olmalarını istedi.

MUTLAKA KAZANALIM

Zirve yarışında G.Saray'ı takip ettiklerini ve rakipleriyle henüz ikinci maçı oynamadıklarını ifade eden Tedesco, iplerin ellerinde olduğunu söyledi. Ardından dün gece Galatasaray'ın yenilgisi geldi, moraller yükseldi. Her maçın ayrı bir hikayesi olduğunu ve Kasımpaşa sınavına da aynı ciddiyetle hazırlanmak zorunda olduklarını belirten başarılı çalıştırıcı, "Kazanırsak puanlar eşitlenecek. Bu bizim için büyük bir fırsat. Bunu değerlendirmemiz gerek. Kesinlikle galip gelmemiz gerekiyor" dedi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Fenerbahçe'de Kasımpaşa mücadelesinin hazırlıkları başladı. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen çalışmaya sakatlıkları bulunan Alvarez ve Skriniar dışındaki isimler katılırken, Kasımpaşa mücadelesinin taktiği üzerinde duruldu.

ÜÇLÜYÜ BOZMAYACAK

Son haftaların forma isimleri Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Anderson Talisca, Kasımpaşa önünde de forma giyecek. Özellikle son dönemlerde yakaladıkları uyumu kaybetmek istemeyen teknik direktör Tedesco, bu bölgede bir değişikliğe gitmeyi düşünmüyor.

YİĞİT EFE FAVORİ

Milan Skriniar'ın sakatlığı sonrasında savunmada kimin formayı giyeceği merak konusu oldu. Nottingham Forest mücadelesinde Skriniar'ın sakatlığından sonra oyuna dahil olan ancak performansı ile eleştiri konusu olan Çağlar Söyüncü bir adım geriye düştü. Teknik direktör Tedesco, genç Yiğit Efe'yi bir adım önde tutuyor.

11'DE 10 YAPTI

Süper Lig'de evinde Kasımpaşa'yı ağırlamaya hazırlanan F.Bahçe rakibine karşı son dönemlerde ezici bir üstünlük kurdu. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan son 11 maçın 10'unu kazanan sarı-lacivertliler sadece ligin ilk yarısındaki mücadelede 1-1 berabere kalmıştı.