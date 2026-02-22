Fenerbahçe'de Alexander Sörloth sesleri!
Devre arasında beklenen santrfor transferini gerçekleştiremeyen Fenerbahçe, yönünü yaz transfer dönemine çevirdi. Sarı-lacivertlilerin Alexander Sörloth için kesenin ağzını sonuna kadar açacağı belirtildi. İşte Sadettin Saran'ın çok isteği Norveçli yıldız için gözden çıkardığı miktar... | Son dakika FB spor haberleri
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 06:50
20 MİLYON EURO
Başkan Saran'ın çok istediği 30 yaşındaki futbolcu için haziran ayında İspanyol ekibinin kapısını çalacak olan sarı-lacivertliler 20 milyon euro bonservis bedeli vermeyi gözden çıkarmış durumda.
Sörloth'a da senelik bonuslarla birlikte 10 milyon euro verecek olan F.Bahçe, yazın ilk bombasını patlatacak.
Böylece forvet sorununu ortadan kaldıracak olan sarı-lacivertliler, yaz ayını düşündüğü için ara transfer dönemini Sidiki ile geçirmişti.
2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sörloth da daha önce görüştüğü F.Bahçe'ye sıcak bakıyor.
SARAN'IN HAYALİ
Sörloth'un ismi son dönemlerde gündemden düşmüyor. Başkanlık koltuğuna oturduğu ilk günden itibaren Norveçli oyuncuya sarı-lacivertli formayı giydirmek isteyen Sadettin Saran, bu konuda üzerine düşeni yapmaya hazırlanıyor.
Oyuncuyla temaslar devam ederken yaz ayı öncesinde önemli bir mesafe kat edilmesi planlanıyor.
Bu sezon Atletico Madrid forması altında 23 maçta şans bulan Norveçli futbolcu 7 gol sevinci yaşadı.
