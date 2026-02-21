Alanya'da kazanan RAMS Başakşehir!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında İstanbul temsilcisi RAMS Başakşehir'i ağırladı. Sezonun iki dikkat çeken ekibi, Alanya Oba Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. 90 dakikanın sonunda dev düelloda kazanan taraf 2-1'lik skorla Nuri Şahin ve öğrencileri oldu.

RAMS Başakşehir, ilk yarıyı Davie Selke (dk. 14) ve Eldor Shomurodov'un (dk. 44) golleriyle 2-0 önde kapattı.

İkinci yarının 67. dakikasında ev sahibi takım, Florent Hadergjonaj'ın golü ile farkı 1'e indirmeyi başardı.

Karşılaşmanın kalan bölümünde Alanya'da gol sesi çıkmadı ve 3 puanın sahibi RAMS Başakşehir oldu.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte ligdeki son 10 maçında 7. galibiyetini elde eden RAMS Başakşehir, puanını 36'ya yükseltti ve ligde 6. sırada yer aldı.

Corendon Alanyaspor'un ise Süper Lig'de çıktığı son 6 maçta 3. mağlubiyetini aldı ve 26 puanla 10. sırada bulunuyor.

SÜPER LİG'DE GELECEK HAFTA

Süper Lig'de gelecek hafta RAMS Başakşehir evinde TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak. Corendon Alanyaspor ise deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.