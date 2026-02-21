Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 21 Şubat Sayısal Loto sonuçları

CANLI SKOR ANA SAYFA
Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 21 Şubat 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilen çekilişin ardından kazandıran numaralar belli oldu. Milli Piyango Online üzerinden yapılan çekiliş sonrası büyük ikramiyenin hangi numaralara çıktığı merak konusu oldu. Vatandaşlar şimdi “21 Şubat Sayısal Loto sonuçları nedir?”, “Büyük ikramiye kime çıktı?” ve “Kazandıran numaralar hangileri?” sorularına yanıt arıyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2026 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 21:52
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI | Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 21 Şubat 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilen çekilişin ardından kazandıran numaralar belli oldu. Milli Piyango Online üzerinden yapılan çekiliş sonrası büyük ikramiyenin hangi numaralara çıktığı merak konusu oldu. Vatandaşlar şimdi "21 Şubat Sayısal Loto sonuçları nedir?", "Büyük ikramiye kime çıktı?" ve "Kazandıran numaralar hangileri?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 21 Şubat Sayısal Loto sonuçları...

Çılgın Sayısal Loto sonuçları için tıklayın!

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto 21 Şubat Cumartesi günü saat 21.30'da çekildi.

SAYISAL LOTO 21 ŞUBAT KAZANDIRAN NUMARALAR

31 35 66 68 71 82

Joker: 15

SüperStar: 54

ÇILGIN SAYISAL LOTO KAZANDIRAN NUMARALAR 18 ŞUBAT

50-13-55-62-82-19

Joker: 90

SüperStar: 77

21 Şubat 2026 Sayısal Loto sonuçları

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, klasik Sayısal Loto'nun yenilenmiş ve daha yüksek ikramiye sunan versiyonudur. Oynaması oldukça kolaydır:

  • 1 ile 90 arasından 6 sayı seçilir.Her kolon bir oyun olarak kabul edilir ve isterseniz birden fazla kolon doldurabilirsiniz.
  • Joker (süper star) özelliği vardır.Dilerseniz "Süper Star" kutusunu işaretleyerek ekstra ücretle ek ikramiye kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Süper Star, çekilişte çıkan ek bir sayıdır ve tutturduğunuzda ikramiyeniz katlanabilir.
  • Sistem oyunu ile otomatik kombinasyonlar yapılabilir.6'dan fazla sayı seçmek isterseniz, sistem sizin için çeşitli kombinasyonlar oluşturur (Sistem 7, 8, 9 vb.).
  • İnternetten ya da bayiden oynanabilir.Milli Piyango'nun resmi sitesi, mobil uygulaması veya yetkili bayiler üzerinden kolon doldurup kupon oluşturabilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto kazanan numaralar 21 Şubat

Çılgın Sayısal Loto oyununda;

  • Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
  • İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.
  • Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.
  • Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
  • Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
  • Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
