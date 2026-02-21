Hafta sonu hava nasıl olacak? 21-22 Şubat hava durumu tahminleri!

Hafta sonu hava nasıl olacak? Bu hafta sonu kar var mı? Hafta sonu hava nasıl olacak? Büyükşehirlerde yağış var mı? 21-22 Şubat tarihlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumartesi ve pazar günü dışarı çıkacaklar için güncel hava durumu raporlarının takip edilmesi öneriliyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? 21-22 Şubat hava güneşli mi, yağmurlu mu? Kar yağacak mı? İşte, il il hava durumu tahminleri...

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

21-22 Şubat hafta sonunda yurt genelinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu bir tablo çizerken, birçok bölgede yağış etkili olacak. Özellikle Marmara, Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz'de sağanak yağışlar görülürken; Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Marmara Bölgesi hafta sonuna yağışlı giriyor. İstanbul, Bursa ve çevresinde aralıklarla sağanak yağış görülmesi beklenirken sıcaklıklar 10-14 derece aralığında seyredecek. Rüzgarın zaman zaman kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.

Ege Bölgesi genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. İzmir ve Manisa çevresinde sıcaklıklar 13-16 derece civarında ölçülürken, kıyı kesimlerde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Akdeniz Bölgesinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim. Antalya ve Mersin çevresinde sağanak geçişleri görülürken sıcaklıklar 15-22 derece arasında değişiyor.

İç Anadolu Bölgesinde hava çoğunlukla çok bulutlu. Ankara ve çevresinde aralıklı yağmur beklenirken sıcaklıklar 9-14 derece civarında olacak.

Karadeniz Bölgesinde özellikle Batı Karadeniz'de yağış etkili. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülebilir.

Doğu Anadolu Bölgesinde ise hava daha soğuk. Erzurum ve Kars çevresinde kar yağışı ihtimali bulunurken sıcaklıklar 0-8 derece aralığında seyredecek.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Diyarbakır ve çevresinde sıcaklıklar 14-17 derece seviyelerinde olacak.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporuna göre 21 Şubat Cumartesi ile 25 Şubat Çarşamba tarihleri arasında hava koşullarında değişkenlik yaşanacak. İşte gün gün detaylı hava durumu tahmini:

21 Şubat Cumartesi Hava Durumu

Cumartesi günü yağışlı bir hava bekleniyor. Günün en düşük sıcaklığı 9 derece, en yüksek sıcaklığı ise 14 derece olacak. Nem oranı gün içerisinde yüzde 57 ile 88 arasında değişecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte 15 km hızla esecek. Geçmiş yılların (1991-2020) verilerine bakıldığında bu tarihte en düşük sıcaklık -6,4 derece, en yüksek sıcaklık ise 22 derece olarak ölçülmüş. Ortalama sıcaklık değerleri ise en düşük 3,7, en yüksek 10 derece seviyelerinde.

22 Şubat Pazar Hava Durumu

Pazar günü de yağış etkisini sürdürecek. Hava sıcaklığı belirgin şekilde düşüyor. En düşük sıcaklık 5 derece, en yüksek sıcaklık ise yalnızca 7 derece olacak. Nem oranı yüzde 78 ile 94 arasında seyredecek. Rüzgar hızının artarak 30 km/sa seviyelerine ulaşması bekleniyor. Geçmiş yıllarda bu tarihte en düşük sıcaklık -5,4 derece, en yüksek sıcaklık ise 18,8 derece olarak kaydedilmiş. Ortalama sıcaklık değerleri ise en düşük 4, en yüksek 9,6 derece civarında.

23 Şubat Pazartesi Hava Durumu

Pazartesi günü hava parçalı bulutlu görünüyor. Günün en düşük sıcaklığı 5 derece, en yüksek sıcaklığı 9 derece olacak. Nem oranı yüzde 70 ile 80 arasında değişecek. Rüzgar hızı ise 6 km/sa ile daha sakin bir seyir izleyecek. Geçmiş verilerde bu tarihte en düşük sıcaklık -4,5 derece, en yüksek sıcaklık 18,5 derece olarak ölçülmüş. Ortalama değerler ise en düşük 3,9, en yüksek 9,7 derece.

24 Şubat Salı Hava Durumu

Salı günü yeniden yağış bekleniyor. En düşük sıcaklık 6 derece, en yüksek sıcaklık 12 derece olacak. Nem oranı yüzde 69 ile 83 arasında seyredecek. Rüzgarın yön değiştirerek saatte 16 km hızla esmesi bekleniyor. Geçmiş yıllarda bu tarihte en düşük sıcaklık -3,5 derece, en yüksek sıcaklık 18,7 derece olarak kaydedilmiş. Ortalama sıcaklık değerleri en düşük 4, en yüksek 9,8 derece.

25 Şubat Çarşamba Hava Durumu

Çarşamba günü de yağışlı hava etkisini sürdürecek. Günün en düşük sıcaklığı 6 derece, en yüksek sıcaklığı ise 10 derece olacak. Nem oranı yüzde 62 ile 90 arasında değişecek. Rüzgarın saatte 16 km hızla esmesi bekleniyor. Geçmiş yılların verilerine göre bu tarihte en düşük sıcaklık -3,5 derece, en yüksek sıcaklık 18,6 derece olarak ölçülmüş. Ortalama sıcaklıklar ise en düşük 4,3, en yüksek 10,1 derece seviyesinde.