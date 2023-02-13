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HANGİ TAKIMLAR LİGDEN ÇEKİLDİ? | Süper Lig TFF 1. Lig hangi takımlar çekildi?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıcı hasara neden olan 2 büyük depremin ardından bazı takımlar ligden çekilme kararı aldı. Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'den çekilen takımları merak eden sporseverler arama motorlarında 'Ligden çekilen takımlar hangileri? Süper Lig TFF 1. Lig hangi takımlar çekildi?' sorularının cevabını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 11:19 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 11:20
HANGİ TAKIMLAR LİGDEN ÇEKİLDİ? | Süper Lig TFF 1. Lig hangi takımlar çekildi?

LİGDEN ÇEKİLEN TAKIMLAR HANGİLERİ? | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük deprem, 10 ilde yıkıcı hasara neden olurken tüm Türkiye'yi de yasa boğdu. Asrın felaketi olarak nitelenen büyük depremin ardından Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman'da enkaz çalışmaları devam ediyor. TFF . Lig ve Süper Lig'den bazı takımlar da afetten etkilenmeleri sebebiyle ligden çekilme kararı aldı. Peki hangi takımlar ligden çekildi?

SPOR TOTO SÜPER LİG ÇEKİLEN TAKIMLAR

  • Hatayspor
  • Gaziantep FK

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen takımlar arasında bulunan ve Süper Lig'de oynattan Hatayspor ile Gaziantep FK, ligden çekilme alarak TFF'ye başvuruda bulundu.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de mücadele eden Hatayspor ile Gaziantep FK'nın ligden çekilme taleplerini onayladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun bugün yaptığı toplantı sonrasında alınan kararlar şu şekilde:

"Ülkemizde 06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi nedeniyle depremden etkilenen ve olağanüstü hal ilan edilen Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana olmak üzere 10 ilde merkezi bulunan ve 2022-2023 sezonunda Profesyonel liglerde çekilme talebinde bulunan kulüplerin;

- Ligden çekilme taleplerinin kabulüne,

- Bu kulüplerin 2022-2023 futbol sezonunda 06.02.2023 tarihinden itibaren kalan müsabakalarda hükmen yenik (3-0) sayılmasına ve rakip takımların (3-0) galip sayılmasına,



- Bu kulüplerin 2023-2024 futbol sezonunda; 2022-2023 sezonunda bulundukları liglerde sportif faaliyetlerinin devamına,

- Tüm profesyonel liglerdeki çekilen takımlara sezonun kalan kısmına ait TFF nezdinde doğan garanti alacaklarının ödenmesine karar verilmiştir.

- Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig statülerine aşağıdaki şekilde madde eklenmesine karar verilmiştir.

SPOR TOTO SÜPER LİG STATÜSÜ

GEÇİCİ MADDE:

Ülkemizde 06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi sebebiyle ligden çekilme talebinde bulunan kulüplerde tescilli yabancı uyruklu futbolcuların; 2022-2023 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi sonuna kadar Spor Toto Süper Lig kulüplerine transfer veya geçici transfer olmaları halinde; kulüpler bu sezon sonuna kadar bu statüde belirlenen yabancı futbolcu sayılarına ilave olarak, A takım listesine bu şartlara uygun en fazla iki futbolcu yazabilir.

Spor Toto Süper Lig'de bu futbolcular müsabaka isim listesine yazılabilir ve bu futbolculardan biri sahadaki 8 yabancıya ilaveten aynı anda müsabakaya devam eden kadroda 9. yabancı futbolcu olarak sahada yer alabilecektir.

TFF 1. LİG ÇEKİLEN TAKIMLAR

  • Yeni Malatyaspor
  • Adanaspor

1. LİG STATÜSÜ

GEÇİCİ MADDE:

Ülkemizde 06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi sebebiyle ligden çekilme talebinde bulunan kulüplerde tescilli yabancı uyruklu futbolcuların; 2022-2023 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi sonuna kadar Spor Toto 1. Lig kulüplerine transfer veya geçici transfer olmaları halinde; kulüpler bu sezon sonuna kadar bu statüde belirlenen yabancı futbolcu sayılarına ilave olarak, A takım listesine bu şartlara uygun en fazla iki futbolcu yazabilir.

Spor Toto 1. Lig'de bu futbolcular müsabaka isim listesine yazılabilir ve bu futbolculardan biri sahadaki 5 yabancıya ilaveten aynı anda müsabakaya devam eden kadroda 6. yabancı futbolcu olarak sahada yer alabilir.

TFF 2. LİG ÇEKİLEN TAKIMLAR

  • Adıyaman FK
  • Diyarbekirspor

TFF 3. LİG ÇEKİLEN TAKIMLAR

  • Kahramanmaraşspor
  • Niğde Anadolu FK
  • Malatya Arguvan Spor

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