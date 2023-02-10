FİTRE RAMAZANDAN ÖNCE VERİLİR Mİ? | Ramazan ayından önce fitre vermek caiz midir Diyanet?

FİTRE RAMAZANDAN ÖNCE VERİLİR Mİ? | Her yıl Diyanet tarafından belirlenen bir miktar paranın yoksul Müslümanlara verilmesi olarak bilinen Fıtır Sadasında 2023 yılı için ödenmesi gereken tutar belli oldu. Diyanet tarafından açıklanan 2023 fitre bedeli 70 Lira olarak duyurulurken Kahramanmaraş'taki depremzedeler sebebiyle bu yıl fitrenin erken verilebileceğinin altı çizildi. Peki fitre ramazandan önce verilir mi? Ramazan ayından önce fitre vermek caiz midir Diyanet? İşte detaylar...

RAMAZAN AYINDAN ÖNCE FİTRE VERMEK CAİZ MİDİR DİYANET?

Din İşleri Yüksek Kurulu, Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yapılan toplantı sonrasında aldığı kararla vatandaşların fitrelerini deprem mağdurları için Ramazan ayı öncesinde de verebileceklerini açıkladı.

Bunun yanında Din İşleri Yüksek Kurulu, içerisinden geçmekte olduğumuz olağanüstü şartlar nedeniyle vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde yöneltilen fıtır sadakasının Ramazan ayından önce verilmesinin caiz olup olmadığı sorusuna, "Fıtır sadakasının Ramazan ayı içerisinde verilmesi müstehap olmakla birlikte Hanefi mezhebine göre Ramazan ayından önce verilmesi de caizdir. Dolayısıyla fitre vermesi gereken kimseler, doğal afet gibi hallerde fitrelerini Ramazan ayından önce de verebilirler" cevabını verdi.

2023 FİTRE BEDELİ NE KADAR OLDU?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu 2023 yılı fitre bedelini 70 TL olarak belirledi. Diyanet'ten yapılan açıklamada, deprem mağdurları için fitrenin Ramazan ayından önce de verilebileceği açıklandı.

FİTRE KİMLERE VERİLİR?

Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl ve fürûuna veremez. (Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürûu ise; çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır.)

FİTRE KİMLERE VERİLMEZ?

Hanefilere göre aşağıda sayılanlara fitre verilmez:

Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,

Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,

Eşine,

Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,

Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa (Merğinânî, el-Hidâye, II, 223-228).

Şâfiîlere ve Ebu Yusuf'a göre fitre, Müslüman olmayana da verilemez (Mâverdî, el-Hâvî, III, 387; X, 519; Merğinânî, el-Hidâye, II, 223).

Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir.

KİMLER FİTRE VERMELİDİR?

Ramazan bayramına kavuşan, temel ihtiyaçlarının ve bir yıllık borçlarının dışında nisap miktarı (80.18 gr. altın veya bu değerde) mala sahip olan müslümanlar kendileri ve velayetleri altındaki kişiler için fıtır sadakası vermekle yükümlüdürler (Kâsânî, Bedâî', II, 70, 72).

Ancak fıtır sadakası ile yükümlü olmak için bulunması gereken nisap miktarı malın, "artıcı" özellikte olması ve üzerinden "bir kameri yıl" geçmiş olması gerekmez.

Kişi kendisinin ve ergenlik çağına ulaşmamış çocuklarının fitresini vermekle yükümlüdür (Kâsânî, Bedâî', II, 70). Buna karşılık kişininana-babası, büyük çocukları, karısı, kardeşleri ve diğer yakınları için fitre ödeme zorunluluğu yoktur. (Kâsânî, Bedâî', II, 70, 72). Fakat vekâletleri olmadığı hâlde bu kişiler için ödeme yapsa geçerli olur.

Şâfiî mezhebine göre ise fıtır sadakası vermek "farz"dır ve bununla yükümlü olmak için nisap miktarı mala sahip olmak şart değildir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, I, 594). Buna

göre temel ihtiyaçlarının yanı sıra bayram günü ve gecesine yetecek kadar azığa sahip zengin-fakir her müslüman fitre ile yükümlüdür (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, I, 594). Ayrıca varlıklı kimsenin müslüman olan eşi, çocukları, ana-babası ve diğer yakınları için de sadaka-i fıtır vermesi gerekir.