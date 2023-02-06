Haberler Haberler YARIN OKULLAR TATİL Mİ? İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ? Türkiye'de hangi illerde okullar tatil?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ? Türkiye'de hangi illerde okullar tatil?

Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sebebiyle tüm Türkiye'de okulların 13 Şubat'a kadar tatil ilan edildiğini duyurdu.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 17:07 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 17:27
YARIN OKULLAR TATİL Mİ? İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ? Türkiye'de hangi illerde okullar tatil?

SON DAKİKA - Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremle sarsıldı... Saat 14:17'de Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde, saat 13:24'te ise Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin etkilediği 10 ilde eğitime de ara verilirken bu iller ve tatil süreleri; Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'da 2 hafta; Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis'te ise 1 hafta olarak açıklanmıştı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bir açıklama yaptı ve tüm Türkiye'de okulların bir hafta tatil edildiğini duyurdu. Özer, "Tüm Türkiye'de okullarımızı 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Okullarda eğitim, 13 Şubat 2023 itibarıyla başlayacak.

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