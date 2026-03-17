18 Mart mesajları 2026 | Resimli, yeni, kısa, anlamlı Çanakkale Zaferi sözleri

Tarihin akışını değiştiren, imanın imkanla mücadelesinde 'dur' diyen 18 Mart Çanakkale Zaferi, bugün tam 111 yaşında. Seyit Onbaşı'nın sırtladığı mermiyle, 57. Alay'ın kahramanlığıyla ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum" sözüyle hafızalara kazınan bu şanlı gün, 111 yılın ardından aynı milli bilinçle idrak ediliyor. 18 Mart 2026 Çarşamba sabahı itibarıyla Türkiye'nin dört bir yanından yükselen gurur dolu paylaşımlar, şehitlerimize duyduğumuz minneti dile getiren en anlamlı cümleler, sosyal medya platformlarının en çok paylaşılanları arasında yerini aldı. Bu kutlu günde sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz, milli ruhu diri tutan en etkileyici 18 Mart mesajlarını sizler için derledik.

18 MART ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİ ANMA MESAJLARI ANLAMLI

◼ Çanakkale, imanın imkanla, ruhun maddeyle mücadelesinin zaferidir. Bugün bastığımız yerlerin sadece toprak değil, binlerce isimsiz kahramanın yattığı yer olduğunu unutmadan tüm şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.

◼ "Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum" diyen bir iradenin yazdığı bu destan, Türk milletinin asla esir edilemeyeceğinin tüm dünyaya ilanıdır. 18 Mart, bağımsızlık aşkımızın sönmeyecek meşalesidir.

◼ Toprağı vatan kılan, denizi geçilmez kılan ve gökyüzünü al sancakla donatan o yüce ruhun evlatlarıyız. Çanakkale Zaferi'nin 111. yılında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımıza minnettarız.

◼ Tarihin akışını değiştiren, Türk'ün yenilmezliğini tüm cihana kanıtlayan Çanakkale Ruhu; bugün de en büyük kılavuzumuzdur. Bu toprakları bize vatan olarak bırakan tüm şehitlerimizin önünde saygıyla eğiliyoruz.

◼ Bir milletin uyanışının, direnişinin ve yeniden doğuşunun hikayesidir Çanakkale. Aradan asırlar geçse de o günkü heyecanımızdan ve şehitlerimize olan vefa borcumuzdan bir an bile vazgeçmeyeceğiz.

18 MART ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİ ANMA MESAJLARI KISA

🔸Bir destandır Çanakkale; selam olsun tüm kahramanlara! 18 Mart Çanakkale Zaferimiz kutlu olsun.

🔸Şehitler ölmez, vatan bölünmez, Çanakkale Geçilmez!

🔸Kanlarıyla vatanı sulayan aziz şehitlerimizi unutmadık. Çanakkale Geçilmez ise sizin sayenizde!

18 MART ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİ ANMA MESAJLARI DUALI

🤲 Rabbim, Çanakkale'de "Ya Allah" diyerek göğsünü mermilere siper eden tüm kahramanlarımızdan razı olsun. Mekanları cennet, komşuları Peygamber Efendimiz (s.a.v) olsun. Bu vatanın birliğini ve dirliğini daim eyle Allah'ım.

🤲 Aminlerle yola çıkan, dualarla şehadete yürüyen 57. Alay'ın ve tüm isimsiz neferlerin ruhlarına binlerce Fatiha gönderiyoruz. Allah, bu aziz milleti vatansız, bayraksız ve ezansız bırakmasın.

🤲 "Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber, sana âgûşunu açmış duruyor Peygamber." Bizlere bu mukaddes toprakları miras bırakan şehitlerimizin şefaatine bizleri nail eyle. Kabirleri nurla dolsun.

🤲 Çanakkale'de dökülen her damla kanın hatırına, ülkemizi her türlü şer ve beladan muhafaza buyur yarabbi. Bizleri ecdadımızın emanetine sahip çıkan, vatanı için canını feda edebilecek imanlı nesillerden eyle.

🤲 Allah'ım, vatan savunmasında şehit düşen yiğitlerimizin makamını ali eyle. Onların mirası olan bu al bayrağı, kıyamete kadar göklerde özgürce dalgalandır. Dualarımız şehitlerimizle, kalbimiz vatanımızla olsun.

18 MART ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİ ANMA MESAJLARI YENİ VE FARKLI

◾111 yıl önce Çanakkale boğazında yankılanan o "Dur Yolcu" sesi, bugün dijital çağın gürültüsü arasında bile kalbimizde en saf haliyle çınlamaya devam ediyor. Teknolojiler değişse de vatan sevdamızın kodları hep aynı kalacak.

◾Metrekareye 6 bin merminin düştüğü bir savaştan, milyonlarca kardeşin kucaklaştığı bir barış ve bağımsızlık destanı çıkaran tek millettiniz. Çanakkale'nin o eşsiz ve yenilmez enerjisi, yeni yüzyılımızda da yolumuzu aydınlatsın.

◾Bugün sadece bir zaferi kutlamıyoruz; bugün toprağın altındaki aslanların, üstündeki bizlere bıraktığı emanetin onurunu taşıyoruz. 18 Mart, her Türk evladının genlerine işlenmiş bir özgürlük şifresidir.

◾Çanakkale sadece bir coğrafya değil, Türk milletinin karakterinin mühürlendiği yerdir. 111. yıl dönümünde bu mühre sahip çıkıyor, kahramanlarımızın hatırasını modern dünyanın hızı içinde bile gururla baş tacı ediyoruz.

◾Seyit Onbaşı'nın sırtındaki sadece bir mermi değil, koca bir ulusun umudu ve geleceğiydi. O umudu bugün de geleceğe taşımaya söz veriyoruz; Çanakkale Zaferi'nin sönmeyen ateşi tüm kalplerde daim olsun.