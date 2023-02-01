ÇANAKKALE TOKİ SONUÇ - Çanakkale TOKİ kura çekiliş sonuçları | Çanakkale 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ kazananlar isim listesi

ÇANAKKALE TOKİ SONUÇLARI | Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, kura çekilişleri Çanakkale'de devam ediyor. Merkez, Ezine, Biga, Gökçeada, Gelibolu, Aycavık ilçelerinde 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Çanakkale TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Çanakkale kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...

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