Haberler Haberler ÇANAKKALE TOKİ SONUÇ - Çanakkale TOKİ kura çekiliş sonuçları | Çanakkale 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ kazananlar isim listesi

ÇANAKKALE TOKİ SONUÇ - Çanakkale TOKİ kura çekiliş sonuçları | Çanakkale 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ kazananlar isim listesi

ÇANAKKALE TOKİ SONUÇ - Milyonlarca kişinin başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim kapsamında kura çekilişi sırası Çanakkale'de devam ediyor. 1 Şubat'ta Çanakkale Merkez, Ezine, Biga, Gökçeada, Gelibolu, Aycavık ilçelerinde inşa edilecek konutlar için yapılan kura çekilişinde kazanların isimleri de belli oluyor. İşte arama motorlarında araştırılan Çanakkale TOKİ kura çekiliş sonuçları, Çanakkale TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı, TOKİ Çanakkale çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Çanakkale kazananlar isim listesi konularının detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 10:00 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 10:10
ÇANAKKALE TOKİ SONUÇ - Çanakkale TOKİ kura çekiliş sonuçları | Çanakkale 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ kazananlar isim listesi

ÇANAKKALE TOKİ SONUÇLARI | Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, kura çekilişleri Çanakkale'de devam ediyor. Merkez, Ezine, Biga, Gökçeada, Gelibolu, Aycavık ilçelerinde 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Çanakkale TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Çanakkale kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...

ÇANAKKALE TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ÇANAKKALE TOKİ KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

ÇANAKKALE İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI

  • MERKEZ: 370 konut
  • BİGA (KARABİGA): 104 konut
  • GÖKÇEADA ÇINARLI MAHALLESİ: 160 konut
  • GELİBOLU: 79 konut
  • EZİNE: 388 konut
  • AYVACIK HAMDİBEY MAHALLESİ: 188 konut
DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan'dan 2 bomba birden! Aanholt ve Seferovic sonrası...
İstanbul Bahçelievler'de kan donduran olay! Yeni doğan bebeğini 4. kattan attı
Fırtına'nın transfer hedefinden kötü haber!
G.Saray'dan F.Bahçe'ye transfer çalımı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İSKİ İstanbul sular ne zaman gelecek? (1 Şubat 2023)
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı ne kadar oldu?
SU DİYETİ NASIL YAPILIR? Pınar Deniz'e kilo verdiren su diyeti nasıl yapılıyor? Su orucu diyeti 1 haftada kaç kilo verdiriyor? İşte detaylar...
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'nın transfer hedefinden kötü haber! Fırtına'nın transfer hedefinden kötü haber! 09:54
Slimani'nin yeni takımı belli oldu Slimani'nin yeni takımı belli oldu 09:53
Torreira için bomba iddia! Avrupa devi teklif yaptı Torreira için bomba iddia! Avrupa devi teklif yaptı 09:47
Hulk bir maçta 5.7 kilo verdi! Hulk bir maçta 5.7 kilo verdi! 09:44
Kasımpaşa - Giresunspor maçı saat kaçta? Kasımpaşa - Giresunspor maçı saat kaçta? 09:34
F.Bahçe'de dev operasyon! City'den geliyor F.Bahçe'de dev operasyon! City'den geliyor 09:25
Daha Eski
Nihat Kahveci'den çarpıcı yorum! "Dilimde tüy kalmadı" Nihat Kahveci'den çarpıcı yorum! "Dilimde tüy kalmadı" 09:23
Performansı eleştiriliyordu! F.Bahçe'den flaş Szalai kararı Performansı eleştiriliyordu! F.Bahçe'den flaş Szalai kararı 09:09
"Elleri ceplerinde oynadılar" "Elleri ceplerinde oynadılar" 08:49
Beşiktaş'a sert sözler: "Vasatın üzerine çıkan oyuncu yoktu" Beşiktaş'a sert sözler: "Vasatın üzerine çıkan oyuncu yoktu" 07:42
F.Bahçe'ye 19'luk sol açık! Genç avı devam ediyor F.Bahçe'ye 19'luk sol açık! Genç avı devam ediyor 01:35
Union Berlin Almanya Kupası'nda çeyrek finalde Union Berlin Almanya Kupası'nda çeyrek finalde 01:27