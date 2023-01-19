Haberler Haberler SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? | Ege'de korkutan deprem! Çanakkale'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? - 19 Ocak 2023 son depremler

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? | Ege'de korkutan deprem! Çanakkale'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? - 19 Ocak 2023 son depremler

AFAD'ın aktardığı son dakika bilgisine göre, Ege Bölgesi'nin genelinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Sabahın ilk saatlerinde, Ayvacık açıklarında kaydedilen sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Twitter'da ksıa sürede gündem olan şiddetli depremin ardından vatandaşlar arama motorlarında 'Son dakika deprem mi oldu? Çanakkale'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?' sorgulamaları yapıyor. İşte 19 Ocak 2023 son depremler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 07:50
SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? | Ege'de korkutan deprem! Çanakkale'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? - 19 Ocak 2023 son depremler

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? | Ege açıklarında son dönemde sıklıkla yaşanan sarsıntılar vatandaşları korkutmaya devam ediyor. 5 Kasım 2022'de kaydedilen 4,9 şiddetindeki sarsıntının ardından çok sayıda artçı meydana gelirken 19 Ocak sabahı Egeliler yeni bir sarsıntıyla güne başladı. AFAD'ın resmi sitesinde de yer verilen deprem hakkında 'Son dakika deprem mi oldu? Çanakkale'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?' sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

ÇANAKKALE'DE DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çanakkale Ayvacık açıklarında, saat 05.22 sıralarında bir deprem meydana geldi. 7 km derinlikte kaydedilen depremin şiddeti ise 4,6 olarak ölçüldü. Korkutan ve yüzeye yakın gerçekleşen sarsıntının çevre illerde de hissedildiği öğrenildi. Sabahın ilk saatlerinde meydana gelen depreme ilişkin olumsuz bir ihbar gelmediği nilgisini aktaran AFAD, sarsıntı bilgilerini Twitter üzerinden de kamuoyu ile paylaştı.

EGE'DE BÜYÜK DEPREM BEKLENİYOR MU?

5 Kasım 2022'de gerçekleşen 4,9 büyüklüğünde depremin ardından Ege Bölgesi beşik gibi sallanırken vatandaşlar, bu artçıların büyük bir depremin habercisi olduğu konusunda endişeli. Ege'de meydana gelen yoğun sarsıntılara ilişkin açıklama yapan İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir'deki son deprem ve artçılara ilişkin, "Buca fayı ile Kısıkköy fayı arasındaki 4 fay parçası birlikte çalışarak, bu depremlere neden oluyor. Bu bölgede biriken stres boşalıncaya kadar deprem fırtınası devam edecektir" dedi. Peki Ege'de büyük deprem bekleniyor mu? DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN!

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19 OCAK 2023 AFAD SON DEPREMLER

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