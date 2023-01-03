MEMUR ZAMMI VE EMEKLİ ZAMMI | Aralık ayı enflasyon verileri açıklandı! İşte 2023 memur ve emekli zam hesaplaması

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardundan memur ve emekli maaşlarında enflasyon farkı belli oldu. Buna göre enflasyon aylık bazda 1,18 yıllık bazda ise yüzde 64,27 olarak gerçekleşti. Peki memur ve emeklilere ne kadar zam verilecek. İşte 2023 memur ve emekli zam hesaplaması...

ARALIK AYI ENFLASYON VERİLERİ

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,27, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,27 ve on iki aylık ortalamalara göre %72,31 olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,24 azalış; bir önceki yılın Aralık ayına göre %97,72 , bir önceki yılın aynı ayına göre %97,72 ve on iki aylık ortalamalara göre %128,47 artış gösterdi. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,27, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,27 ve on iki aylık ortalamalara göre %72,31 olarak gerçekleşti.

MEMUR VE EMEKLİ ZAM HESAPLAMASI

TÜİK'in Aralık ayı verilerine göre 6 aylık enflasyon rakamı ise yüzde 15,39 olarak gerçekleşti. Bu rakam refah payı hariç Ocak 2023 SSK ve Bağ-Kur emeklisi zammı oldu. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme dahil memur ve memur emeklisi zam oranı ise 16,47 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak enflasyon farkı zammı belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 15.4 oranında enflasyon farkı verilecek. Memur maaşları ve Emekli Sandığı'ndan emeklilerin aylıkları ise yüzde 16,5 oranında artacak. Memur ve emekli aylıklarına ayrıca refah zammı yapılmadığı takdirde ocak ayında artış söz konusu oranlarda kalacak.

TÜFE'deki değişim 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 64,27, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,27 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 72,31 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre memur ve emekli maaş zammında enflasyon farkını belirleyen 2021 yılı ikinci 6 aylık dönemin enflasyonu yüzde 25,47 oldu.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ AYLIĞI

Şu anki maaş: 6 bin 78 TL

Yüzde 16,47 zamlı maaş: 7.079,0466 TL

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI: 3.500 TL

Yüzde 16,49 zamlı maaş: 4.077 TL

SSK (2000 ÖNCESİ) 4.687 TL

Yüzde 16,49 zamlı maaş: 5.459 TL

SSK (2000 SONRASI) 3.500 TL

Yüzde 16,49 zamlı maaş: 4.077 TL

BAĞ-KUR (ESNAF) 3.500 TL

Yüzde 16,49 zamlı maaş: 4.077 TL

BAĞ-KUR (TARIM) 3.500 TL

Yüzde 16,49 zamlı maaş: 4.077 TL

Müsteşar (1/1): 21,900 TL

Zamlı maaş: 25,736 TL

Genel müdür (1/1): 19,359 TL

Zamlı maaş: 22,778

Şube müdürü (Lisans - 1/4): 7,476 TL

Zamlı maaş: 8,937 TL

Memur (Lisans - 4/1): 6,009 TL

Zamlı maaş: 7,229 TL

Öğretmen (1/4): 7,476 TL

Zamlı maaş: 8,937 TL

Kaymakam 1. sınıf (1/4): 12,687 TL

Zamlı maaş: 15,006 TL

Başkomiser (1/4) : 7,617 TL

Zamlı maaş: 10,513 TL

Polis memuru (1/4): 7,617 TL

Zamlı maaş: 10,513 TL

Hemşire (Lisans - 1/4): 7,266 TL

Zamlı maaş: 10,513 TL

Mühendis (1/4): 9,114 TL

Zamlı maaş: 10,845

Teknisyen (Lise -1/4): 6,343 TL

Zamlı maaş: 7,618 TL

Pratisyen hekim (1/4) 13,452 TL

Zamlı maaş: 17,309 TL

Profesör (1/4): 15,601 TL

Zamlı maaş: 18,400 TL

Avukat (1/4): 7,476 TL

Zamlı maaş: 10,513 TL

Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Şu anki maaş: 9 bin 105 TL

Yüzde 16,47 zamlı maaş: 10.604,5935 TL

Vali: 32,677 TL

Zamlı maaş: 38,058 TL

Genel müdür (1/4): 28,382

Zamlı maaş: 33,056

Şube müdürü (Lisans - 4/1): 12,982 TL

Zamlı maaş: 15,120

Memur (Lise - 15/1): 9,051 TL

Zamlı maaş: 10,542 TL

Öğretmen (9/1): 10,047 TL

Zamlı maaş: 11,702 TL

Kaymakam 1. sınıf (4/1): 17,629 TL

Zamlı maaş: 20,533 TL

Başkomiser (8/1): 14,331 TL

Zamlı maaş: 16,691 TL

Polis memuru (11/1): 13,132 TL

Zamlı maaş: 15,295 TL

Pratisyen hekim (8/1): 15,263 TL

Zamlı maaş: 17,777 TL

Uzman hekim (7/1): 15,980 TL

Zamlı maaş: 18,612 TL

Hemşire (Lisans - 9/1) 11,260 TL

Zamlı maaş: 13,115 TL

Mühendis (8/1): 13,905 TL

Zamlı maaş: 16,196 TL

Teknisyen (Teknik lise - 13/1): 9,760 TL

Zamlı maaş: 11,367 TL

Araştırma görevlisi (8/1): 14,543 TL

Zamlı maaş:16,938 TL

Vaiz (Lisans - 9/1): 10,647 TL

Zamlı maaş: 12,400 TL

Avukat (9/1) : 13,401 TL

Zamlı maaş:15,608 TL

Hizmetli (Lise - 15/1): 8,435 TL

Zamlı maaş: 9,824 TL



Maaş hesaplamalarında bekâr, çocuksuz, mesleğine yeni başlamış kişiler esas alınmıştır.