ALMANYA 2 BİN 100-37 BİN EURO ARASINDA DEĞİŞEN MAAŞLARŞA TÜRK İŞÇİ ARIYOR! 18-45 yaş arası herkes başvurabilir! İşte meslekler ve başvuru şartları…

Avrupa'da çalışmak isteyen vatandaşların hayali Almanya'da gerçek oluyor. 61 yıl aranın ardından Türk işçilere yeniden kapısını açan Almanya, 16 farklı branşta binlerce personel alınacağını duyurdu. Çalışma ve oturum izni isteyen vatandaşlar bu fırsatı değerlendirirken Almanya'nın kapılarını açacağı meslek gruplarını ve başvuru şartlarını haberimizde derledik.
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ALMANYA'DA EN ÇOK İŞE ALIM YAPILAN MESLEK GRUPLARI
- Aşçı
- İnşaat işçisi
- Hemşireler, hasta ve yaşlı bakıcıları
- Kaynakçı
- İnternet teknolojisi
- Ağır Sanayi ve metal sanayi işçisi
- Gastronomi
- Eğitim
- Sağlık hizmetleri
- Çocuk yetiştiricileri
- IT teknisyenleri
- Metal ve ağır sanayi işçileri
- Gastronomi uzmanları
- Vasıflı işçiler
- İnşaat sektörü işçileri
- Elektrik ve elektronik mühendisleri ve işçiler
- Teknik ve mekanik
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Sık sık işçi göçü alan Almanya'da, yukarıda yazılı sektörlerde nitelikli işgücü arandığı biliniyor. 18-45 yaş arası kişilerin başvurusuna açık olan bu sektörlerde, en düşük maaş asgari ücret olan 2 bin 100 Euro (yaklaşık 40.194 TL) olurken en yüksek maaş ise 37 bin Euro (yaklaşık 708.108 TL) olarak biliniyor.
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ALMANYA'DA POZİSYONA GÖRE MAAŞ TUTARLARI
- Üst Düzey Yönetici
En az: 13.000 € (~248.820 TL)
En çok: 37.000 € (~708.108 TL)
- Hakim
En az: 7.500 € (~ 143.550 TL)
En çok 9.000 € (~172.260 TL)
- Orta Düzey Yönetici
En az: 6.500 € (~124.410 TL)
En çok: 19.000 € (~363.660 TL)
- Yazılımcı
En az: 7.000 € (~133.980 TL)
En çok: 8.500 € (~162.690 TL)
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- Doktor
En az: 5.000 € (~95.700)
En çok: 7.000 € (~133.980 TL)
- Mühendis
En az: 4.500 € (~76.560)
En çok: 6.500 € (~124.410 TL)
- Mimar
En az: 4.000 € (~76.560)
En çok: 5.600 € (~107.184 TL)
- Sigortacı
En az: 4.000 € (~76.560)
En çok: 5.600 € (~107.184)
- İşçi
En az: 2.100 (~40.194)
En çok: 3.000 € (~57.420)
- Teknisyen
En az: 2.900 € (~55.506)
En çok: 4.000 €(~76.560)
- Güvenlik görevlisi
En az: 2.900 € (~55.506)
En çok: 4.000 € (~76.560)
- Polis
En az: 3.000 € (~57.420)
En çok: 4.500 € (~76.560)
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- Finans çalışanı/Uzmanı
En az: 4.000 € (~76.560)
En çok: 5.600 € (~107.184)
- Avukat
En az: 4.500 € (~76.560)
En çok: 6.500 € (~124.410 TL)
- Bankacı
En az: 4.000 € (~76.560)
En çok: 5.600 € (~107.184 TL)
- Dozer, Vinç Operatörü
En az: 3.500 € (~57.420)
En çok: 5.000 € (~95.700)
- Şoför
En az: 3.000 € (~57.420)
En çok: 4.500 € (~76.560)
- Kasap
En az: 2.100 (~40.194)
En çok: 6.000 € (~114.840)
Not: Euro kuru 19,14'ten alınmıştır.
ALMANYA'DA ÇALIŞMAK İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI
18-45 yaş arası sabıka kaydı olmayan, öğrenci olmayan, iş tecrübesi olan ve engelli olmayan vatandaşlar başvurabilir.
İŞÇİ ALIMI BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- Ehliyet fotokopisi
- Adli Sicil Kaydı
- İkametgah Belgesi
- Diploma
- Sağlık Raporu
- Mesleki yeterlilik belgesi
- Nüfus kayıt örneği
- Almanca tercümesi yapılmış özgeçmiş
- İş deneyiminizi gösteren hizmet dökümü
- Pasaport Fotokopisi (3 yıllık)
- 6 ay içinde çekilen 6 tane biyometrik fotoğraf