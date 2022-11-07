Haberler Haberler TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | TOKİ Sosyal Konut Projesi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? – Şırnak, Ardahan TOKİ çekilişi canlı

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | TOKİ Sosyal Konut Projesi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? – Şırnak, Ardahan TOKİ çekilişi canlı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde heyecan devam ederken 5 milyondan fazla vatandaşın başvurduğu TOKİ projesinde beklenen an geldi. TOKİ kura çekimleri 7 Kasım Pazartesi günü, ilk olarak Şırnak ve Ardahan’da başlarken vatandaşlar arama motorlarında TOKİ Sosyal Konut Projesi kura çekimi saat kaçta? Sorusunun cevabını araştırıyor. İşte Şırnak, Ardahan TOKİ çekilişi canlı yayın Facebook, Youtube ve tüm merak edilenler…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2022 Pazartesi 09:00 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2022 Pazartesi 09:10
TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | TOKİ Sosyal Konut Projesi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? – Şırnak, Ardahan TOKİ çekilişi canlı

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | TOKİ'nin ilk evim ilk iş yerim projesi kapsamında yapılan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde beklenen an geldi. Milyonlarca vatandaşın başvuruda bulunduğu; gençlere, emeklilere, engellilere ve şehit yakını ve gazilere öncelik verilecek olan projede kura çekiliş tarihleri de belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, çekilişlerin 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan için yapılacağını söylemesi üzerine arama motorlarında TOKİ Sosyal Konut Projesi kura çekimi saat kaçta? – Şırnak, Ardahan TOKİ çekilişi canlı yayın Facebook, Youtube konuları araştırılıyor. İşte detaylar…

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

TOKİ kura çekilişleri için yapılan canlı yayınlar, saat 09.00 itibarıyla başlayacak.

👇Çekilişler TOKİ'nin aşağıda yer alan resmi sosyal medya adresleri üzerinden yapılacak.👇

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim kampanyasına, gençlerden emeklilere, engellilerden şehit yakınlarına ve gazilere kadar 5 milyon 135 bin geçerli başvuru yapıldığını söyledi.

İlk etapta inşa edilecek 250 bin sosyal konutun 50 bininin İstanbul'a yapılacağını hatırlatan Kurum, yine 50 bin arsanın da İstanbulluların hizmetine sunulduğunu kaydetti.

ŞIRNAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YOUTUBE CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYIN

İstanbulluların sosyal konut ve arsa projelerine yoğun ilgi gösterdiğini, kendilerinin de bu ilgiye kayıtsız kalmadıklarını belirten Kurum, "Kasımda sona eren arsa ve iş yeri başvurularımızın süresini 15 Kasım'a kadar uzattık. Tabi 25 Ekim'de ilk temellerimizi Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 40 gün sonra attık. İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz." dedi.

Bakan Kurum, konutların teslim süresine ilişkin de "Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250 bin konutumuzu teslim edeceğiz. Projemize sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza müteşekkiriz. Milletimiz için en güzelini yaptık, yapıyoruz, yapacağız." dedi.

ARDAHAN TOKİ ÇEKİLİŞİ YOUTUBE CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYIN

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