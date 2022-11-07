Haberler Haberler TOKİ KURA SONUÇLARI BELLİ OLDU | TOKİ başvuru sonucu nasıl, nereden öğrenilir? - İlk evim ilk iş yerim kura sonucu sorgulama ekranı

TOKİ KURA SONUÇLARI BELLİ OLDU | TOKİ başvuru sonucu nasıl, nereden öğrenilir? - İlk evim ilk iş yerim kura sonucu sorgulama ekranı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan İlk Evim İlk İş Yerim projesinde ilk kura çekilişleri 7 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirildi. Kura çekiminin ardından ev ve iş yeri sahibi olmayı bekleyen milyonlarca vatandaş arama motorlarında TOKİ başvuru sonucu nasıl, nereden öğrenilir? - İlk evim ilk iş yerim kura sonucu sorgulama ekranı konularını araştırıyor. İşte Şırnak ve Ardahan'da çekilen kuraya ilişkin isim listeleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2022 Pazartesi 10:43 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2022 Pazartesi 10:50
TOKİ KURA SONUÇLARI BELLİ OLDU | TOKİ başvuru sonucu nasıl, nereden öğrenilir? - İlk evim ilk iş yerim kura sonucu sorgulama ekranı

TOKİ KURA SONUÇLARI BELLİ OLDU | Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde Şırnak 1.450 konut kura çekimi başvuru sonuçları nihai isim listesi, TOKİ'nin resmi sitesinde paylaşılarak erişime açıldı.10 gün içerisinde 12 ilde 22 bin 57 konutun kura çekiminin gerçekleştirileceği çğrenilirken kuraların noter huzurunda çekileceğinin ve canlı yayınlanacağının altı çizildi. 7 Kasım'da ilk kuralar Ardahan ve Şırnak illerinde çekilirken arama motorlarında TOKİ başvuru sonucu nasıl, nereden öğrenilir? - İlk evim ilk iş yerim kura sonucu sorgulama ekranı konuları araştırılıyor. İşte detaylar...

İLK EVİM İLK İŞ YERİM KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

TOKİ BAŞVURU SONUCU NASIL, NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TOKİ Sosyal Konut Projesi ile Şırnak merkezde bin 100, İdil'de 350 konut yapılacak. Vatandaşlar kura çekimini TOKİ'nin resmi sosyal medya hesaplarından takip ettiler.

ŞIRNAK İDİL 2+1, 3+1 İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KURA ÇEKİMİNİN YAPILACAĞI İLLER, KONUT SAYILARI VE TARİHLER

  • 7 Kasım Pazartesi: Şırnak 1.450, Ardahan 250 konut
  • 8 Kasım Salı: Kars 1.070, Siirt 903 konut
  • 9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550, Batman 1.850 konut
  • 10 Kasım Perşembe: Ağrı 1.480 konut
  • 10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut
  • 11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut
  • 13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut
  • 15 Kasım Salı: Hakkâri 804 konut
  • 16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1.250 konut

TOKİ kura çekimi hakkında açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kurallar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek" ifadelerini kullandı.

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