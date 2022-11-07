TOKİ KURA SONUÇLARI BELLİ OLDU | TOKİ başvuru sonucu nasıl, nereden öğrenilir? - İlk evim ilk iş yerim kura sonucu sorgulama ekranı

TOKİ KURA SONUÇLARI BELLİ OLDU | Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde Şırnak 1.450 konut kura çekimi başvuru sonuçları nihai isim listesi, TOKİ'nin resmi sitesinde paylaşılarak erişime açıldı.10 gün içerisinde 12 ilde 22 bin 57 konutun kura çekiminin gerçekleştirileceği çğrenilirken kuraların noter huzurunda çekileceğinin ve canlı yayınlanacağının altı çizildi. 7 Kasım'da ilk kuralar Ardahan ve Şırnak illerinde çekilirken arama motorlarında TOKİ başvuru sonucu nasıl, nereden öğrenilir? - İlk evim ilk iş yerim kura sonucu sorgulama ekranı konuları araştırılıyor. İşte detaylar...

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TOKİ BAŞVURU SONUCU NASIL, NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TOKİ Sosyal Konut Projesi ile Şırnak merkezde bin 100, İdil'de 350 konut yapılacak. Vatandaşlar kura çekimini TOKİ'nin resmi sosyal medya hesaplarından takip ettiler.

ŞIRNAK İDİL 2+1, 3+1 İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KURA ÇEKİMİNİN YAPILACAĞI İLLER, KONUT SAYILARI VE TARİHLER

7 Kasım Pazartesi: Şırnak 1.450, Ardahan 250 konut

8 Kasım Salı: Kars 1.070, Siirt 903 konut

9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550, Batman 1.850 konut

10 Kasım Perşembe: Ağrı 1.480 konut

10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut

11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut

13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut

15 Kasım Salı: Hakkâri 804 konut

16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1.250 konut

TOKİ kura çekimi hakkında açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kurallar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek" ifadelerini kullandı.