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Sandık Kokusu 21. BÖLÜM FRAGMANI | Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı Show TV İZLE

Sandık Kokusu 21. bölüm fragmanı şimdiden izleyiciler tarafından araştırılmaya başladı. Show TV'nin yeni dizisi Sandık Kokusu oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konusuyla izleyicinin kalbini kazanmış gibi görünüyor. Başrollerini Özge Özpirinçci ve Demet Akbağ'ın paylaştığı dizide, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi usta oyuncular da yer alıyor. Sandık Kokusu 21. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimiz. İşte Sandık Kokusu yeni bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2024 Çarşamba 00:10 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2024 Çarşamba 00:30
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Sandık Kokusu 21. BÖLÜM FRAGMANI | Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı Show TV İZLE

Show TV'nin yeni soluklu dizisi Sandık Kokusu Çarşamba akşamları ekrana geliyor. Özge Özpirinçci ve Demet Akbağ'ın anne-kızı canlandırdığı dizide pek çok başarılı oyuncu da rol alıyor. Sandık Kokusu ilk bölüm tanıtımı epey yankı uyandırmıştı. İzleyiciler ise Sandık Kokusu 21. bölüm fragmanı ile ilgili araştırma yapıyor.

SANDIK KOKUSU 21. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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SANDIK KOKUSU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şirkete Adnan'ı ziyarete giden Irmak, Selvi'nin Adnan'a olan yakınlığından hoşlanmaz. Adnan'a güvense de içine kurt düşünce Karsu'ya anlatır. Karsu ise Irmak için Adnan ile buluşup konuşur ve tüm gerçekleri öğrenir.

Karsu ise Irmak için Adnan ile buluşup konuşur ve tüm gerçekleri öğrenir. Ömer, Filiz'i estetik doktoruna götürme bahanesiyle Hasan ile buluşturur. Filiz, Ömer'in benzin almasını beklerken Hasan gelir ve Filiz'e evinde beklemesini teklif eder ve Filiz kabul eder. Filiz de Hasan'dan etkilenince tekrar buluşmak için adımlar atarlar.

SANDIK KOKUSU OYUNCULARI

  • Demet Akbağ
  • Özge Özpirinçci
  • Metin Akdülger
  • Necip Memili
  • Levent Can
  • Mina Akdin
  • Ergun Kuyucu
  • Kayhan Açıkgöz
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