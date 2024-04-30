İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 1 MAYIS 2024🚗 İstanbul 1 Mayıs'ta trafiğe kapalı yollar, alternatif güzergahlar hangileri?

İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 1 MAYIS 2024 | İstanbul Valiliği 1 Mayıs ÇArşamba günü trafiğe kapalı olacak yollar ile ilgili bildirge yayınladı. Buna göre, ilçelere göre bazı güzergahlara ulaşım sağlanamayacak. Vatandaşlar ise alternatif güzergahlar için araştırmalara başladı. İstanbul 1 Mayıs'ta trafiğe kapalı yollar, alternatif güzergahlar hangileri? İşte detaylar...
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İSTANBUL'DA 1 MAYIS'TA KAPALI YOLLAR HANGİLERİ?
İstanbul Valiliği, 1 Mayıs için alınan tedbirleri açıkladı;
Ulaşıma kapatılacak ulaşım ağları
İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – METRO A.Ş.;
1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30'dan itibaren;
M2 Yenikapı – Seyrantepe - Hacıosman metro hattının Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe Zincirlikuyu metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarının sefere kapatılması,
Kabataş-Taksim Meydan Füniküler hattının seferlerinin durdurulması,
İstiklal Caddesi üzerinde Nostalji Tramvay seferlerinin durdurulması,
Tünel Meydan - Karaköy arası Füniküler hattı seferlerinin durdurulması,
Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı İETT Otobüs duraklarının (Şişli istikameti ve Fatih istikameti olmak üzere çift taraflı) sefere kapatılması,
M11 Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro hattının Gayrettepe metro durağının sefere kapatılması,
M7 İstoç - Yıldız metro hattının Kağıthane - Yıldız arası tüm metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarının sefere kapatılması,
Bağcılar - Kabataş arasında çalışan tramvay hattında Topkapı istasyonunun son durak olarak tespit edilmesi, Topkapı - Kabataş arasında yolcu taşınmaması,
T5 Eminönü - Alibeyköy tramvay hattının Cibali istasyonu son durak olarak tespit edilmesi, Cibali - Eminönü arasında yolcu taşınmaması,
T6 Tramvay hattının Yenikapı istasyonunun son durak olarak tespit edilmesi, Yenikapı - Kazlıçeşme arasında yolcu taşınmaması,
Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu Metrobüs duraklarının çift taraflı olarak sefere kapatılması,
İDO A.Ş ve ŞEHİR HATLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ;
1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30'dan itibaren;
Avrupa yakasından Anadolu yakasına yolcu ve araç taşınması,
Ancak; Anadolu yakasından Avrupa yakasına "Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Eminönü iskeleleri ile Harem-Sirkeci arası" yolcu ve araç taşınmaması,
Adalar'a yapılan karşılıklı seferlerin devam etmesi,
Eyüpsultan tarafına yapılan seferlerin devam etmesi,
Ancak; Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına yapılan seferlerin iptal edilmesi,
İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI;
1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30'dan itibaren;
TURYOL-DENTUR Deniz Motorları Şirketinin, Avrupa yakasından Anadolu yakasına yolcu taşıması,
Ancak; Anadolu yakasından Avrupa yakasına "Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Eminönü iskelelerine" yolcu taşınmaması,
Adalar'a yapılan karşılıklı seferlerin devam etmesi,
Eyüpsultan tarafına yapılan seferlerin devam etmesi,
Ancak; Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına yapılan seferlerin iptal edilmesi,
TCDD ve DLH MARMARAY BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ;
1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30'dan itibaren;
Marmaray Sirkeci İstasyonlarının çift taraflı olarak sefere kapatılmasına karar verildi.