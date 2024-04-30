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İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 1 MAYIS 2024🚗 İstanbul 1 Mayıs'ta trafiğe kapalı yollar, alternatif güzergahlar hangileri?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapalı olacak. İstanbul Valiliği trafiğe kapalı yollar listesi ile alternatif güzergahları paylaştı. Vatandaşlar yola çıkmadan önce İstanbul 1 Mayıs'ta trafiğe kapalı yollar, alternatif güzergahlar hangileri? sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte 1 Mayıs İstanbul kapalı yollar listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 22:50 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 23:00
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İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 1 MAYIS 2024🚗 İstanbul 1 Mayıs'ta trafiğe kapalı yollar, alternatif güzergahlar hangileri?

İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 1 MAYIS 2024 | İstanbul Valiliği 1 Mayıs ÇArşamba günü trafiğe kapalı olacak yollar ile ilgili bildirge yayınladı. Buna göre, ilçelere göre bazı güzergahlara ulaşım sağlanamayacak. Vatandaşlar ise alternatif güzergahlar için araştırmalara başladı. İstanbul 1 Mayıs'ta trafiğe kapalı yollar, alternatif güzergahlar hangileri? İşte detaylar...

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İSTANBUL'DA 1 MAYIS'TA KAPALI YOLLAR HANGİLERİ?

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs için alınan tedbirleri açıkladı;

Ulaşıma kapatılacak ulaşım ağları

İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – METRO A.Ş.;

1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30'dan itibaren;

M2 Yenikapı – Seyrantepe - Hacıosman metro hattının Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe Zincirlikuyu metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarının sefere kapatılması,

Kabataş-Taksim Meydan Füniküler hattının seferlerinin durdurulması,

İstiklal Caddesi üzerinde Nostalji Tramvay seferlerinin durdurulması,

Tünel Meydan - Karaköy arası Füniküler hattı seferlerinin durdurulması,

Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı İETT Otobüs duraklarının (Şişli istikameti ve Fatih istikameti olmak üzere çift taraflı) sefere kapatılması,

M11 Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro hattının Gayrettepe metro durağının sefere kapatılması,

M7 İstoç - Yıldız metro hattının Kağıthane - Yıldız arası tüm metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarının sefere kapatılması,

Bağcılar - Kabataş arasında çalışan tramvay hattında Topkapı istasyonunun son durak olarak tespit edilmesi, Topkapı - Kabataş arasında yolcu taşınmaması,

T5 Eminönü - Alibeyköy tramvay hattının Cibali istasyonu son durak olarak tespit edilmesi, Cibali - Eminönü arasında yolcu taşınmaması,

T6 Tramvay hattının Yenikapı istasyonunun son durak olarak tespit edilmesi, Yenikapı - Kazlıçeşme arasında yolcu taşınmaması,

Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu Metrobüs duraklarının çift taraflı olarak sefere kapatılması,

İDO A.Ş ve ŞEHİR HATLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ;

1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30'dan itibaren;

Avrupa yakasından Anadolu yakasına yolcu ve araç taşınması,

Ancak; Anadolu yakasından Avrupa yakasına "Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Eminönü iskeleleri ile Harem-Sirkeci arası" yolcu ve araç taşınmaması,

Adalar'a yapılan karşılıklı seferlerin devam etmesi,

Eyüpsultan tarafına yapılan seferlerin devam etmesi,

Ancak; Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına yapılan seferlerin iptal edilmesi,

İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI;

1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30'dan itibaren;

TURYOL-DENTUR Deniz Motorları Şirketinin, Avrupa yakasından Anadolu yakasına yolcu taşıması,

Ancak; Anadolu yakasından Avrupa yakasına "Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Eminönü iskelelerine" yolcu taşınmaması,

Adalar'a yapılan karşılıklı seferlerin devam etmesi,

Eyüpsultan tarafına yapılan seferlerin devam etmesi,

Ancak; Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına yapılan seferlerin iptal edilmesi,

TCDD ve DLH MARMARAY BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ;

1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30'dan itibaren;

Marmaray Sirkeci İstasyonlarının çift taraflı olarak sefere kapatılmasına karar verildi.

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