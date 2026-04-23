İOKBS puan hesaplama 2026 | Kaç net kaç puan? 3 yanlış 1 doğruyu götürür mü?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) sayılı günler kala, adaylar yapacakları doğruları ve yanlışları puana dökme telaşında. MEB'in merkezi sınav sisteminde uyguladığı özel formülasyon, sadece basit bir toplama işleminden ibaret değil; her dersin kendi içindeki standart sapması ve ağırlıklı katsayıları puanın nihai halini belirliyor. Öğrenciler, sınav kitapçıkları üzerinden yaptıkları kontrollerle "net" sayılarına ulaşsa da, bu netlerin kaç puana tekabül edeceği her yıl Türkiye genelindeki başarı ortalamasına göre esneklik gösteriyor. Özellikle burs kazanma şansını sınırda gören öğrenciler için bir netin bile altın değerinde olduğu bu sistemde, yanlış işaretlemelerin getirdiği kayıplar sıralamayı tamamen değiştirebiliyor. İşte MEB kılavuzu ışığında 2026 bursluluk puanı hesaplama detayları.

İOKBS 3 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ?

Bursluluk sınavında uygulanacak olan temel kural uyarınca, yanlış cevaplar doğru cevap sayısını doğrudan etkileyecektir. Bu sistemde her üç yanlış cevap, bir doğru cevabın puan değerini sistemden silmektedir. Bu nedenle öğrencilerin emin olmadıkları soruları rastgele işaretlemek yerine boş bırakmaları, net sayılarının düşmemesi adına oldukça kritiktir. Boş bırakılan sorular puan hesaplamasına dahil edilmezken, yapılan her bir yanlışın puan tablosuna negatif bir etkisi olacağı unutulmamalıdır.

İOKBS PUANI NASIL HESAPLANIR? (ADIM ADIM)

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi yönergelerine göre puan hesaplama süreci şu basamaklardan oluşmaktadır:

Ham Puanın Belirlenmesi: Her ders testi için öğrencinin doğru cevap sayısından, yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak o derse ait net (ham puan) sayısı bulunur.

Ortalama ve Sapmanın Hesaplanması: O yıl sınava giren tüm öğrencilerin ders bazındaki ortalamaları ve standart sapmaları sistem tarafından otomatik olarak hesaplanır.

Standart Puanın Çıkartılması: Öğrencinin ham puanı, Türkiye ortalaması ve standart sapma verileri kullanılarak standart puana dönüştürülür.

Ağırlıklı Puanın Bulunması: Her dersin ağırlık katsayısı ile standart puan çarpılarak dersin ağırlıklı standart puanına ulaşılır.

Toplam Puanın Hesaplanması: Tüm derslerin ağırlıklı puanları toplanarak, belirli bir formül üzerinden 500 tam puanlık sisteme uyarlanmış İOKBS Yerleştirme Puanı elde edilir.

BURS KAZANMAK VE BARAJI GEÇMEK İÇİN KAÇ NET YAPILMALI?

Bursluluk sınavında başarılı sayılmak ve aylık burs desteğinden faydalanmaya hak kazanmak için gereken net sayısı, her yıl sınavın zorluk derecesine ve o yılki genel başarı ortalamasına göre değişkenlik göstermektedir. MEB tarafından belirlenen taban puanlar sabit bir rakam olmayıp, adayların gösterdiği performansa ve kontenjan türlerine göre şekillenmektedir.

Genel bir değerlendirme yapıldığında, 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerinin 100 soruluk sınavda 500 tam puana yaklaşabilmeleri için genellikle 85 ile 92 net bandının üzerine çıkmaları gerekmektedir. Sınav sorularının kolay olduğu yıllarda rekabet arttığı için baraj puanları yukarı tırmanırken, soruların zorlayıcı olduğu dönemlerde daha az netle de burs kazanma şansı doğabilmektedir. 8. sınıf ve lise kademelerindeki öğrenciler için ise kontenjan durumuna bağlı olarak 80 net ve üzeri rakamlar kazanma ihtimalini güçlendirmektedir.

Özellikle "Öğretmen Çocuğu", "Korunmaya Muhtaç Çocuk" veya "Bulunduğu Yerde Okul Yok" gibi özel kontenjan haklarına sahip olan adaylar için baraj puanları genel kontenjana göre daha aşağı seviyelerde seyredebilmektedir. Bu gruptaki öğrencilerin, kendi kategorilerindeki başarı sıralamasına göre 75-80 netle de hedeflerine ulaşabildikleri görülmektedir. Ancak en sağlıklı strateji, ders katsayıları arasındaki dengeyi koruyarak yanlış sayısını minimize etmek ve 90 net barajını hedefleyerek puanı garanti altına almaktır.