Ziraat Türkiye Kupası
Milli güreşçi Nesrin Baş, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı!

Nesrin Baş, Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak Avrupa’da ikinci kez şampiyon olmayı başardı. İşte detaylar...

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2026 21:45
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 68 kiloda Türkiye'yi temsil eden Nesrin Baş, rakibi sakatlığından dolayı maça çıkamayınca altın madalya kazandı.

Milli güreşçi Nesrin Baş, çeyrek finalde İsveçli Tindra Linnea Sjoeberg'i 11-0, yarı finalde Dünya Güreş Birliği (UWW) takımından Alina Shevchenko'yu 12-1 teknik üstünlükle yenerek adını finale yazdırdı. Nesrin, altın madalya için UWW takımında yer alan 2025 Avrupa şampiyonu Alina Shauchuk ile karşı karşıya geldi. 2023 bronz, 2024 altın ve 2025 yılında gümüş madalya kazanan Baş, Alina Shauchuk'un sakatlığı nedeniyle maça çıkamayınca altın madalyayla organizasyonu tamamladı.

NESRİN BAŞ: ALTIN MADALYAYI ÇOCUKLARA HEDİYE EDİYORUM

Altın madalyayı 23 Nisan dolayısıyla çocuklara armağan eden Nesrin Baş, "Çok çalıştım, çok emek verdim. Milli takım hocalarıma, sağlık ekibimize, kulübüm Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'ya, ikinci başkanımız Hakan Daltaban'a, canım hocama çok teşekkür ediyorum. Bu altın madalyayı 23 Nisan dolayısıyla bütün çocuklara hediye ediyorum" dedi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'e de teşekkür eden Nesrin, "Taha Akgül bizim ağabeyimiz. Bize sporculuktan beri ağabeylik yapıyor. Kamplara gelerek bizi motive ediyor. İnanıyorum ki beraber nice başarılar imza atacağız" sözlerini sarf etti.

TAHA AKGÜL: RAKİBİ FİNALE ÇIKMADI AMA ÇIKSA DA FARK ETMEZDİ

Nesrin Baş'ın madalyayı hak ettiğini söyleyen Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, "Rakibi finale çıkmadı ama çıksa da fark etmezdi. Farklı skorlarla finale kadar geldi, Allah hak edene bunu nasip eder. İkinci altınımız geldi. Yarın da finalimiz var. Ben sporcularımızın içinden gelen birisiyim. Olimpiyatlarda, bütün şampiyonalarda beraberdik. Hepsini çok iyi tanıyorum. Daha 3 günümüz var. İnşallah alnımızın akıyla ülkemize dönmek nasip olur" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kutlayan Akgül, "Bu madalya Türk gençliğine, Türk çocuklarına armağan olsun. Derdimiz ihtiyacı olan çocuklara ulaşmak. Altyapımızla çok ilgileniyoruz. Ankara'da çocuklarımızın için düzenleyeceğimiz güreş festivaline de herkesi davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

