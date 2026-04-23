TOKİ İstanbul kura çekimi saat kaçta başlayacak? Nereden, nasıl izlenir?

TOKİ'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ortaklığıyla düzenlediği 500 bin sosyal konut projesinde İstanbul hariç tüm illerde çekiliş tamamlandı. 1 milyonu aşkın İstanbullunun başvurduğu projede kura çekilişi 25 Nisan Cumartesi günü düzenlenecek. On binlerce dar ve orta gelirli ailenin konut sahibi olma umuduyla takip ettiği kura süreci, noter denetiminde ve halka açık bir şekilde icra edilecek. İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasındaki projeleri kapsayan bu çekimler, sadece konut hakkı kazananları belirlemekle kalmayıp aynı zamanda projenin teslim süreçlerine dair ilk somut adımın atılmasını sağlayacak. İşte TOKİ İstanbul kura çekimine ilişkin detaylar!

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

TOKİ'nin resmi takvimine göre İstanbul etapları için kura çekim takvimi şu şekilde ayarlandı: İstanbul sosyal konut kura çekimleri, 25 Nisan Cumartesi günü, saat 14.00'te başlayacak. TOKİ Duyuru üzerinden başvuru yapan vatandaşların telefonlarına gönderilen mesajda, kuralarında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenleyeceği ve 27 Nisan Pazartesi günü sona ereceği bilgisi verildi. Noter huzurunda yapılacak kurada, her blok çekimin ardından bir sonraki kategoriye geçilecek. Kura çekimlerinde öncelik genellikle şehit yakınları ve gazilere, ardından engelli vatandaşlara, emeklilere, en az 3 çocuklu ailelere ve gençlere, son olarak diğer kategorideki başvurulara verilecek.

TOKİ İSTANBUL KURA BAŞVURU DURUMU ÖĞRENME EKRANI | e-DEVLET

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NASIL VE NEREDEN İZLENİR?

Kura heyecanını anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar için birden fazla erişim seçeneği sunulmaktadır. TOKİ İstanbul kura çekimini canlı izlemek isteyenler şu kanalları takip edebilir:

Resmi Web Sitesi ve YouTube: Kura çekimleri TOKİ'nin resmi YouTube kanalı (@TokiKurumsal) üzerinden canlı ve yüksek çözünürlüklü olarak yayınlanmaktadır. Bu sayede vatandaşlar noter masasını ve çekilen isimleri eş zamanlı olarak görebilmektedir.

Sosyal Medya: TOKİ'nin resmi Twitter (X) ve Facebook hesapları üzerinden yayın linkleri paylaşılmakta, kura sonuçlarına dair anlık bilgilendirmeler yapılmaktadır.

e-Devlet Sorgulama: Kura çekimi tamamlandıktan sonra asil ve yedek isim listeleri e-Devlet kapısındaki "Konut/İşyeri Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama" ekranına birkaç saat içerisinde yansımaktadır.

Noter Huzurunda İzleme: Kura çekimlerinin yapılacağı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde, başvuru sahiplerinin fiziki olarak izlemesine de açık tutulmaktadır.

