Haberler Haberler 💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ? | Süper Loto sonuçları - Süper Loto sorgulama ekranı 30 Nisan Salı 2024

💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ? | Süper Loto sonuçları - Süper Loto sorgulama ekranı 30 Nisan Salı 2024

Milli Piyango İdaresi'nce salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Süper Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '30 Nisan Salı Süper Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 30 Nisan Salı Süper Loto çekildi mi? Büyük ikramiyenin 3 milyon TL'yi geçtiği Süper Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 21:10 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 21:20
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💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ? | Süper Loto sonuçları - Süper Loto sorgulama ekranı 30 Nisan Salı 2024

SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Milli Piyango'nun düzenlediği Süper Loto'nun çekilişi 30 Nisan Salı akşamı gerçekleştirilecek. Şans oyunları sevenler 'Süper Loto çekildi mi? 30 Nisan Salı çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Süper Loto çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. İşte 30 Nisan Salı sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar...

30 NİSAN SÜPER LOTO SONUÇ EKRANI

Süper Loto çekilişi 30 Nisan Salı akşamı saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlanacak.

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