Taş Kağıt Makas 9. BÖLÜM İZLE - Taş Kağıt Makas son bölüm izle - Kanal D Taş Kağıt Makas izle

Kanal D'nin MF Yapım imzalı yeni dizisi Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu çarşamba akşamı 9. bölümü ile ekrana geldi. Sıra dışı hafıza yeteneğine sahip Umut'un, alzheimer hastası olan babası ile verdiği hayat mücadelesinin konu edileceği dizinin 9. bölümü izleme linki haberimizde...

TAŞ KAĞIT MAKAS 9. BÖLÜM İÇİN TIKLAYIN,

TAŞ KAĞIT MAKAS 9. BÖLÜM ÖZETİ

Geçmişte yaşanan kazada Umut'la kaderlerinin bağlandığını fark eden Harun, bu kazayı araştırmaya başlar. Harun'un ve Umut'un hayatlarının seyrini değiştiren kazada, hala aydınlanmayan gerçekler vardır. Harun, bu gerçeklerin peşine düşer.

Alev ve Umut'u gördükten sonra dengesi günden güne bozulan Fecir, doğum günü partisini cehenneme döndüren bir olayla karşı karşıya gelir. İçine düştüğü durumdan kurtulabilmesi için hiç beklemediği birine, düşmanı Umut'a ihtiyacı doğar.

Umut, zaman daralmaya devam ederken babasını kurtarmayı başarabilecek midir?

TAŞ KAĞIT MAKAS KONUSU NEDİR?

Umut, babasını kurtarmak için çırpınmaktadır. Avukat sıkıntısı yüzünden ne yapacağını şaşıran Umut, Harun'u buluyor. Harun, kirli ve zengin kişilerin avukatı olarak tanınmasından dolayı Umut için riskli bir kişidir. Harun, karmaşık bir dava olduğunu gördüğü olayı kabullenir. Umut ile cezaevindeki babasını görmeye giden Harun, olayı anlamak için Rıza'ya sorduğu sorunun yanıtı karşısında büyük şaşkınlık yaşar.

TAŞ KAĞIT MAKAS 9. BÖLÜM İÇİN TIKLAYIN

TAŞ KAĞIT MAKAS 9. BÖLÜM İÇİN TIKLAYIN

TAŞ KAĞIT MAKAS OYUNCULARI