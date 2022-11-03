KPSS PUAN HESAPLAMA | 2022 KPSS Ön Lisans puanı nasıl hesaplanır? - KPSS Ön Lisans P93 puanı hesaplama

KPSS ÖN LİSANS PUAN HESAPLAMA | Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın Ön Lisans mezunları için düzenlenen sınavı 9 Ekim Pazar günü gerçekleşti. ÖSYM'nin KPSS Ön Lisans soru kitapçığı ve cevap anahtarlarını açıklamasıyla sınava katılım sağlayan adaylar puanlarını hesaplamaya başladı. Peki 2022 KPSS Ön Lisans puanı nasıl hesaplanır?

2022 KPSS ÖN LİSANS PUANI NASIL HESAPLANIR?

KPSS Ön Lisans sınavının puan hesaplamalarında farklı etkenler söz konusudur. Bu etkenler standart sapma, sınav sorularının zorluk düzeyleri, sınav sorularının çözümleri ya da adayların çözemediği soruların sayısal ortalaması gibi sıralanır. Bu etkenlerin en önemlisi ise standart sapma olarak söylenir. Bu nedenle yüzde 100 doğru sonuca ulaşabilmek pek de mümkün değildir.

KPSS Puanı Formül (KPSSP93) = 70 + (30*[2*(ASP-X)-S]) / ([2*(B-X)]-S)

ASP: Ağırlıklı Standart Puan

X : ASP Dağılımının Ortalaması

S : ASP dağılımının standart sapması

B : ASP dağılımındaki en yüksek ASP

KPSS ÖN LİSANS P93 PUANI HESAPLAMA

KPSS ön lisans sınavında Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinda toplam 120 soru vardır. 4 yanlış bir doğruyu götürmektedir. Her bir testin sadece kendi içinde her soru eşit puana sahiptir. Bir testteki soruların puan getirisi olarak birbirine üstünlüğü yoktur. Aynı şey kendi içinde Genel Kültür testi için de geçerlidir.

Genel Yetenek: 15 Net

Genel Kültür: 20 Net

P93 Puanı: 67,147

Genel Yetenek: 25 Net

Genel Kültür: 20 Net

P93 Puanı: 71,359

Genel Yetenek: 20 Net

Genel Kültür: 25 Net

P93 Puanı: 70,991

Genel Yetenek: 25 Net

Genel Kültür: 25 Net

P93 Puanı: 73,096

Genel Yetenek: 30 Net

Genel Kültür: 25 Net

P93 Puanı: 75,202

Genel Yetenek: 25 Net

Genel Kültür: 30 Net

P93 Puanı: 74,834

Genel Yetenek: 30 Net

Genel Kültür: 30 Net

P93 Puanı: 76,940

Genel Yetenek: 35 Net

Genel Kültür: 30 Net

P93 Puanı: 79,045

Genel Yetenek: 35 Net

Genel Kültür: 35 Net

P93 Puanı: 80,783

Genel Yetenek: 30 Net

Genel Kültür: 35 Net

P93 Puanı: 78,678

Genel Yetenek: 40 Net

Genel Kültür: 35 Net

P93 Puanı: 82,889

Genel Yetenek: 35 Net

Genel Kültür: 40 Net

P93 Puanı: 82,521

Genel Yetenek: 40 Net

Genel Kültür: 40 Net

P93 Puanı: 84,627

Genel Yetenek: 45 Net

Genel Kültür: 40 Net

P93 Puanı: 86,732

Genel Yetenek: 40 Net

Genel Kültür: 45 Net

P93 Puanı: 86,364

Genel Yetenek: 45 Net

Genel Kültür: 45 Net

P93 Puanı: 88,470

Genel Yetenek: 45 Net

Genel Kültür: 50 Net

P3 Puanı: 90,208

Genel Yetenek: 50 Net

Genel Kültür: 45 Net

P93 Puanı: 90,575

Genel Yetenek: 50 Net

Genel Kültür: 50 Net

P93 Puanı: 92,313

Genel Yetenek: 55 Net

Genel Kültür: 50 Net

P93 Puanı: 94,419

Genel Yetenek: 50 Net

Genel Kültür: 55 Net

P93 Puanı: 94,051

2022 KPSS SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

KPSS'de yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir.