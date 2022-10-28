Haberler Haberler 28 Ekim banka, PTT, kargo, noter, eczane açık mı? 28 Ekim Cuma hastane, adliye çalışma saatleri 2022

28 Ekim banka, PTT, kargo, noter, eczane açık mı? 28 Ekim Cuma hastane, adliye çalışma saatleri 2022

Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler kala, iki yıldır pandeminin gölgesinde yaşanan bayramın coşkusu herkesi sardı. 29 Ekim'in hafta sonuna denk gelmesinin yanı sıra 28 Ekim Cuma günü de yarım gün tatil ilan edildi. Bunun üzerine vatandaşlar, resmi kurum ve kuruluşların 28 Ekim'de hangi saatler arasında açık olacağını araştırıyor. Peki 28 Ekim banka, PTT, kargo, noter eczane açık mı? İşte 28 Ekim Cuma hastane, adliye çalışma saatleri 2022 ve tüm merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2022 Cuma 11:40 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2022 Cuma 12:10
28 Ekim banka, PTT, kargo, noter, eczane açık mı? 28 Ekim Cuma hastane, adliye çalışma saatleri 2022

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlıklar devam ederken iki senedir koronavirüs salgını sebebiyle istenen coşkuyla kutlanamayan bayram için geri sayım sürüyor. 2022 yılında Cumartesi gününe denk gelen bayram için 28 Ekim de yarım gün resmi tatil ilan edildi. Bunun üzerine 28 Ekim Cuma 2022 tarihinde resmi kurum ve kuruluşlarda işi olan kişiler arama motorlarında banka, PTT, kargo, noter, eczane, hastane, adliye çalışma saatlerini araştırıyor. İşte detaylar...

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28 EKİM BANKALAR AÇIK MI?

28 Ekim Cuma 2022 tarihinde resmi çalışma süresi olarak yarım gün belirlenmiştir. Bu kapsamda sabah açılış saatinden itibaren faaliyete geçecek olan bankalar, saat 13.00'e kadar hizmetini sürdürecek. 29 Ekim Cumartesi günü kapalı olan bankalar, 30 Ekim'de ise hafta sonu olması sebebiyle hizmet vermeyecek.

28 EKİM PTT AÇIK MI?

28 Ekim Cuma 2022 tarihinde resmi çalışma süresi olarak yarım gün belirlenmiştir. Bu kapsamda sabah açılış saatinden itibaren faaliyete geçecek olan PTT merkezleri, saat 13.00'e kadar hizmetini sürdürecek. 29 Ekim Cumartesi günü kapalı olan PTT, 30 Ekim'de ise hafta sonu olması sebebiyle hizmet vermeyecek.

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28 EKİM KARGOLAR AÇIK MI?

28 Ekim Cuma 2022 tarihinde resmi çalışma süresi olarak yarım gün belirlenmiştir. Bu kapsamda sabah açılış saatinden itibaren faaliyete geçecek olan kargo şirketleri, saat 13.00'e kadar hizmetini sürdürecek. Saat 13.00'ten sonra ise kargo şirketinin inisiyatifine bağlı olarak çalışmaya devam edebilecekler.

28 EKİM NOTERLER AÇIK MI?

28 Ekim Cuma 2022 tarihinde resmi çalışma süresi olarak yarım gün belirlenmiştir. Bu kapsamda sabah açılış saatinden itibaren faaliyete geçecek olan noterler, saat 13.00'e kadar hizmetini sürdürecek. 29 Ekim Cumartesi günü kapalı olan Noterler, 30 Ekim'de ise hafta sonu olması sebebiyle hizmet vermeyecek.

28 EKİM ECZANELER AÇIK MI?

28 Ekim Cuma 2022 tarihinde resmi çalışma süresi olarak yarım gün belirlenmiştir. Bu kapsamda sabah açılış saatinden itibaren faaliyete geçecek olan eczaneler, saat 13.00'e kadar hizmetini sürdürecek. 28 Ekim Cuma günü saat 13.00'ten sonra ise 31 Ekim Pazartesi gününe kadar nöbetçi eczaneler faaliyette olacak.

28 EKİM CUMA HASTANE ÇALIŞMA SAATLERİ

28 Ekim Cuma 2022 tarihinde resmi çalışma süresi olarak yarım gün belirlenmiştir. Bu kapsamda sabah açılış saatinden itibaren faaliyete geçecek olan hastane poliklinikleri, saat 13.00'e kadar hizmetini sürdürecek. 28 Ekim Cuma günü saat 13.00'ten sonra ise 31 Ekim Pazartesi gününe kadar hastanelerin poliklinikleri değil yalnızca Acil Servis bölümleri açık olacak.

28 EKİM CUMA ADLİYE ÇALIŞMA SAATLERİ

28 Ekim Cuma 2022 tarihinde resmi çalışma süresi olarak yarım gün belirlenmiştir. Bu kapsamda sabah açılış saatinden itibaren faaliyete geçecek olan adliyeler, saat 13.00'e kadar hizmetini sürdürecek. 29 Ekim Cumartesi günü kapalı olan adliyeler, 30 Ekim'de ise hafta sonu olması sebebiyle hizmet vermeyecek.

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