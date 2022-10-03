Haberler Haberler AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI | AÖF KAYIT YENİLEME BAŞLADI MI? | AÖF kayıt ücreti ne kadar? Nasıl yapılır?

AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI | AÖF KAYIT YENİLEME BAŞLADI MI? | AÖF kayıt ücreti ne kadar? Nasıl yapılır?

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır? sorusu arama motorlarında araştırılıyor. Peki, AÖF kayıt ücreti ne kadar? Nasıl yapılır?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2022 Pazartesi 15:30 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2022 Pazartesi 15:41
AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI | AÖF KAYIT YENİLEME BAŞLADI MI? | AÖF kayıt ücreti ne kadar? Nasıl yapılır?

AÖF 2022 kayıt yenileme işlemleri başladı. Anadolu Üniversitesi detayları öğrencilerle paylaştı. AÖF kayıt yenileme işlemlerinin nasıl ve nereden yapılacağı merak ediliyor ve araştırılıyor. İşte detaylar...

AÖF KAYIT YENİLEME BAŞLADI MI?

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri 3 Ekim Pazartesi günü başladı. Kayıt yenileme son tarihi ise 17 Ekim Pazartesi saat 22:00 olarak belirlendi.

KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemi, aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile yapılır.

AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AÖF KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Materyal Ücreti, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini kayıt yenilemenin son günü olan 17 Ekim 2022 tarihi saat 22.30'a kadar; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.

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