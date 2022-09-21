Haberler Haberler FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK? | 2022 FED faiz kararı belli oldu mu, yeni karar ne zaman açıklanacak?

FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK? | 2022 FED faiz kararı belli oldu mu, yeni karar ne zaman açıklanacak?

FED faiz toplantısının yapılacağı tarih ve yeni faiz kararının ne olacağı araştırılmaya başladı. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell tarafından açıklanacak faiz kararı küresel piyasalarda tedirginlik yaratmaya devam ederken; milyonlarca vatandaş FED faiz kararının ne zaman açıklanacağını sorgulamaya koyuldu. İşte 2022 yılında 3 kez faiz artırımına gidileceğini açıklayan FED'in yeni kararına dair merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 08:39 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 10:44
FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK? | 2022 FED faiz kararı belli oldu mu, yeni karar ne zaman açıklanacak?

Her türlü finans piyasasında ve küresel piyaların tümünde etkili olan FED faiz kararının ne zaman açıklanacağı araştırılmaya başladı. Ağustos ayında FED toplantıının yapılıp yapılmayacağı merak edilirken; FED faiz kararına dair son gelişmeler ve bir sonraki toplantının ne zaman yapılacağı hakkında detaylar haberimizde...

FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK, FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED faiz toplantısı 20 – 21 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek ve 21 Eylül'de verilen karar açıklanacak.

FED TEMMUZ 2022 TOPLANTISI KARARI NE OLMUŞTU?

ABD'de yaşanan yüksek enflasyon ve resesyon riski nedeniyle, FED, bir süredir faiz silahını kullanmaya devam ediyor.

FED'in enflasyonda pandemi öncesine dönüş gerçekleşene kadar faiz artırımlarına devam edeceği defalarca FED yetkilileri tarafından açıklanırken; Temmuz 2022 döneminin planlanan FED toplantıları ise 26 Temmuz 2022 Salı günü gerçekleşmiş ve 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü ise paylaşılmıştı.

Buna göre FED üyelerinin iki gün boyunca gerçekleştirdikleri toplantıdan piyasaların beklentisi doğrultusunda 75 baz puanlık faiz artırımı kararı çıktığı duyurulmuştu.

Bu karar ile beraber FED faizleri 2,25 – 2,50 aralığına yükseltti.

Mayıs ayında 50 baz puan faiz artırımı yapan FED'in Haziran toplantısından da 75 baz puanlık faiz artırımı kararı çıkmıştı. Son olarak FED tarafından Temmuz ayında da 75 baz puanlık faiz artırımı kararı verilerek 2022 yılındaki faiz artırımı periyoduna devam edilmiş oldu.

DİĞER
Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızı Oktay Kaynarca 'Çakır' gözlerini annesinden almış! Oktay Kaynarca'nın maviş gözlü annesi ile pozuna beğeni yağdı!
Milli futbolcu Özer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı'nın yargılandığı darp davasında karar çıktı
İngilizler yazdı! "Beşiktaş'tan ayrılması gerekiyor"
Cimbom'dan Yunus Akgün bombası! 20 katına imza atıyor...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Çak çak tatlısı malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları
Nasa InSight aracından bir ilk...
FED faiz kararı ne olur, saat kaçta açıklanacak?
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 21 Eylül Çarşamba barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ferdi'ye 3 talip birden! Derbide izleyecekler Ferdi'ye 3 talip birden! Derbide izleyecekler 12:01
Galatasaray transferleriyle dünyayı salladı! İşte o rakam Galatasaray transferleriyle dünyayı salladı! İşte o rakam 11:50
Trabzonspor Hamsik ile güvende! İşte o istatistik Trabzonspor Hamsik ile güvende! İşte o istatistik 11:44
Pistiolis: Türkiye Fransa'yı yenseydi finale giderdi Pistiolis: Türkiye Fransa'yı yenseydi finale giderdi 11:37
İngilizler yazdı! "Beşiktaş'tan ayrılması gerekiyor" İngilizler yazdı! "Beşiktaş'tan ayrılması gerekiyor" 11:12
Türkiye U19 - Lüksemburg U19 maçı saat kaçta? Türkiye U19 - Lüksemburg U19 maçı saat kaçta? 11:04
Daha Eski
Çalışmalar şimdiden başladı! İşte Buruk'un F.Bahçe planı Çalışmalar şimdiden başladı! İşte Buruk'un F.Bahçe planı 10:56
Galatasaray Nef - Merkezefendi maçı saat kaçta? Galatasaray Nef - Merkezefendi maçı saat kaçta? 10:47
İskoçya - Ukrayna maçı saat kaçta? İskoçya - Ukrayna maçı saat kaçta? 10:33
Fenerbahçe'de Jorge Jesus devrimi! Daha ilk günden... Fenerbahçe'de Jorge Jesus devrimi! Daha ilk günden... 10:16
Mehmet Büyükekşi'den flaş Yusuf Demir sözleri! Mehmet Büyükekşi'den flaş Yusuf Demir sözleri! 08:58
Van Aanholt'un maliyeti dudak uçuklattı! Van Aanholt'un maliyeti dudak uçuklattı! 08:20