YDS/2 BAŞVURULARI BAŞLADI MI? - ÖSYM YDS-2 ne zaman? | YDS/2 başvuru tarihleri, şartları ve başvuru ekranı 2022

ÖSYM tarafından düzenlenen Yabancı Dil Sınavı YDS'nin 2.'si olan Sonbahar Sınavı'nda detaylar netleşiyor. Geri sayımın başlamasının ardından ÖSYM'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, sınav için başvuru tarihleri ilan edildi. Peki YDS/2 ne zaman? İşte ÖSYM YDS-2 başvuru tarihleri | YDS/2 başvuru şartları ve başvuru ekranı 2022...

YDS/2 NE ZAMAN?

YDS/1 10 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşmişti. YDS/2 ise 23 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.

ÖSYM YDS-2 BAŞVURU TARİHLERİ

YDS/2 başvuruları, 06 Eylül- 15 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılabilecek.

ÖSYM sınav takvimine göre, YDS/2 sonuçları 8 Kasım'da açıklanacak.

YDS/2 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

YDS/2 BAŞVURU ŞARTLARI

ÖSYM'nin yayınladığı YDS/2 başvuru kılavuzunda şu şartlara yer verildi:

Sınava; kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dâhil olmak üzere, aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personel katılabilir. Ayrıca yabancı dil bilgisi

seviyesini tespit ettirmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden YDS puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da bu sınava katılabilir.

Yurt Dışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik'in değişik 7. maddesi gereğince, kamu kurum ve kuruluşlarınca yurt dışı teşkilatında sürekli göreve atanacak memurlar ile diğer görevlilerin de bu sınava girmesi gerekmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli statüde çalışacak

a) Mütercim veya tercümanların işe başlatılabilmeleri için diğer şartlar yanında yabancı dil bilgilerinin asgari (B) düzeyinde,

YDS/2 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

b) Çözümleyici ve programcıların ise işe başlatılabilmeleri için diğer şartlar yanında İngilizce dil bilgilerinin asgari (D) düzeyinde olması gerekmektedir. Bu nedenle, hâlen bu görevlerde çalışmakta olanlardan yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler ile söz konusu görevlerde çalışmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına başvuruda bulunmak isteyen fakülte veya yüksekokul mezunları da bu sınava katılabilirler.

Araştırma görevlisi seçme ve atama işlemlerinde yabancı dil yeterlik sınavı yerine YDS sonuçlarının kullanılması olanağı bulunduğundan, lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir.